Изучение языков сохраняет когнитивные способности в пожилом возрасте

Ученые из Сингапурского университета Технологии и Дизайна (SUTD) обнаружили, что раннее овладение иностранным языком замедляет снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.В ходе изучения мозга и оценки когнитивных способностей одноязычных пожилых людей и билингвов (одинаково владеющих двумя языками) ученые обнаружили, что овладение вторым языком в молодом возрасте или детстве коррелировало с большим объемом серого вещества в головном мозге. Также билингвизм был потенциальной причиной утолщения мозговой коры.Серым веществом головного мозга называется область органа, где присутствуют нейроны — клетки, которые предназначены для приема, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электрических и химических сигналов.Ученые объяснили, что такие изменения в головном мозге обеспечивают двуязычным людям больший когнитивный резерв для защиты внимания, памяти, скорости реакции и других умственных способностей от возрастного спада. Также исследователи предположили, что чем раньше изучается второй язык, тем более желательные структурные трансформации происходят в мозге.

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