Химик раскрыл, какими напитками не стоит запивать таблетки

Запивать таблетки не стоит кофе и чаем, рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что такое сочетание приводит к образованию нерастворимых соединений. В таком случае лекарство не всосется в кровь, а просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы.Так, чай и кофе содержат кофеин и танины. Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы, — пояснил Дорохов.Со многими препаратами также несовместимы и соки. Так, грейпфрутовый сок может усилить действие таблеток, в том числе и побочные эффекты. Напитки из ананаса или винограда при употреблении с лекарствами приводят к гипертоническому кризу, а томаты снижают антибактериальный эффект. Любые газированные напитки будут раздражать слизистую и снизят эффективность препаратов, предупредил химик. Молоко же препятствует всасыванию антибиотиков и противовоспалительных средств. Ни в коем случае нельзя запивать таблетки алкоголем: это грозит поражением печени и повышает риски внутренних кровотечений.Терапевт-гематолог Вера Устимова ранее рассказала, что капельницы с железом крайне опасны для здоровья, поскольку могут вызвать риск развития тяжелых реакций. По словам медика, чтобы избежать побочных эффектов, перед инфузиями необходимо сдать анализы.

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