Врач-диетолог Татьяна Залётова назвала несколько существенных плюсов употребления яблок для здоровья.Врач Залётова объяснила необходимость употребления одного-двух яблок в день. Она сообщила, что этот фрукт является богатым источником пектина, действующего на кишечник как пребиотик.«Употребление достаточного количества пектина способно улучшить состояние микрофлоры. Именно с микрофлорой кишечника связано здоровье пищеварительной системы, а согласно последним научным данным — и всего организма», - поделилась специалист.Татьяна Залётова добавила, что благодаря содержащейся в яблоках клетчатке стимулируется перистальтика кишечника, что обеспечивает профилактику запоров. Кроме того, присутствие клетчатки в ежедневном рационе улучшает защиту организма от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, рака. Благодаря ее свойству адсорбировать потенциально опасные для организма компоненты может улучшаться функционирование иммунной системы.«Нормальное употребление клетчатки поддерживает баланс нормальной микрофлоры, что способствует профилактике или улучшению течения воспалительных заболеваний кишечника», - констатировала эксперт.Врач-диетолог добавила, что в яблоках также содержатся полифенолы – антиоксиданты, не вырабатываемые человеческим организмом. По словам специалиста, вместе с увеличением употребляемых полифенолов из еды улучшается способность организма противостоять многим угрожающим здоровью негативным явлениям внешней среды, например, воздействию продуктов распада или съедаемых нездоровых продуктов.При имеющихся проблемах с желудочно-кишечным трактом следует есть запеченные яблоки.«Желательно употреблять максимально разнообразные сорта яблок, которые выращены в вашем регионе (то есть не импортные), длительно не транспортировались и долго не хранились», - дала совет диетолог.

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