Терапевт Водовозов предупредил о смертельно опасной биодобавке для снижения холестерина

Иногда в попытке найти природное и натуральное средство можно наломать немало дров и даже лишиться здоровья.По загадочным причинам некоторые люди доверяют биодобавкам больше, чем обычным препаратам. И между лекарством по рецепту и чудо-капсулами по совету подруги выберут второе.Однако некоторые БАДы могут представлять для вашего здоровья реальную опасность. Поучительную историю на эту тему в своем телеграм-канале рассказал терапевт Алексей Водовозов.Снижает холестерин, уничтожает печеньПо словам Водовозова, популярный красный дрожжевой рис мог стать причиной как минимум двух смертей и более 100 случаев госпитализации. Изначально добавку используют как мягкое и природное средство для снижения холестерина. В некоторых странах его даже используют как альтернативу статинам.Компания, которая занималась производством добавки, попавшей в сводки новостей, получала информацию о неприятных побочных эффектов у покупателей еще в январе. Однако сразу снимать с продажи не стала — решила понаблюдать. После летальных случаев БАДы все-таки перестанут продавать.На нашем рынке тоже можно найти много вариантов добавок с красным дрожжевым рисом. Обычно их производители обещают «мягкое и натуральное» средство, противопоставляя свой продукт страшным и «химозным» таблеткам из аптеки, которая просто убивает вашу печень. Микотоксины, мол, природное средство, поэтому вашему организму пойдет только на пользу. А прописанные врачом статины не нужны.Статины и есть микотоксинОднако действие красного дрожжевого риса изначально связано с микотоксинами грибка, который ферментирует рис и дает тот самый красноватый оттенок. И именно благодаря эффекту микотоксинов работают современные препараты-статины из аптеки. В свое время именно таким путем их и изобрели.Когда врачи изучали пациентов с массовыми поражениями печени, оказалось, что с холестерином у умерших при жизни все было более чем хорошо. И когда медики стали разбираться в причинах, оказалось, что микотоксинов было несколько. Один из них в итоге стал первым статином.Врачи очистили его, выбрали несмертельную дозу — так и появился новый класс эффективных препаратов.Прочитать мнение врача о том, почему не нужно бояться статинов, если их вам прописал врач, можно читать ЗДЕСЬ.

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