В Бергенском университете выяснили, сколько беременностей увеличивают риск болезней сердца

Как показало исследование, число беременностей оказывает влияние на возможный повышенный риск серьезных патологий сердца и сосудов. Экспертам также удалось выяснить, какие женщины находятся в наибольшей опасности.Ученые из Бергенского университета и Норвежского института общественного здравоохранения провели исследование, в котором выясняли, как количество беременностей до 40 лет влияет на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты их работы опубликованы в журнале JAHA.Всего в выборку экспертов вошли 854 442 женщины. Ученые тщательно изучили их медицинские карты, после чего выяснили, сколько беременностей было у каждой участницы — 0, 1, 2, 3 или 4. Кроме того, исследователи проанализировали и количество осложнений, которые возникали во время вынашивания ребенка.Группой для сравнения стали женщины с тремя беременностями без осложнений, именно у таких участниц были самые наилучшие показатели.Все женщины были разного возраста и стали мамами в разное время, однако каждая рожала до 40 лет. Ученым удалось отследить состояние здоровья участниц до того, как каждой исполнилось 69 лет, то есть после родов прошло значительное количество времени.Анализ показал, что риск смерти от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин в возрасте от 40 до 69 лет зависел от числа беременностей и их осложнений.Вот основные выводы ученых:в группу наибольшего риска смерти от патологий сердца и сосудов входят женщины, которые перенесли больше одной осложненной беременности, — вероятность повышалась до 4,4 раза;у нерожавших женщин вероятность смерти оказалась выше в 2,9 раза;при одной неосложненной беременности в анамнезе риск был выше в 2,2 раза;у женщин с четырьмя осложненными беременностями вероятность смерти увеличивалась в 23 раза по сравнению с участницами с тремя неосложненными беременностями.Эксперты заключили, что 19% участниц в возрасте 40 лет, включая нерожавших, можно отнести к группе высокого риска смерти от сердечно-сосудистого заболевания до 69 лет.

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