Врач Кашух: яблоки, рис и молоко могут содержать много мышьяка

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала привычные продукты, в которых может присутствовать потенциально смертоносный мышьяк.Мышьяк, способный быть токсичным для человеческого организма, содержится во многих привычным нам продуктах, – об этом сообщила врач Кашух«Полуметалл мышьяк бывает органической и неорганической формы. Органический соединен с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. Неорганический не содержит углерода, именно он наиболее токсичен и опасен», - проинформировала медик.Екатерина Кашух объяснила, что неорганический мышьяк могут содержать в себе почва, вода из природных источников, воздух. Нетрудно понять, как он может поступать в растения, которые затем употребляются людьми как пища, а также в рыбу и морепродукты. По словам специалиста, яблоки, рис и молоко, а также некоторые дары моря могут содержать много мышьяка.«К продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся морская рыба, креветки, крабы, раки, морские гребешки, яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград, молоко и молочные продукты», - перечислила Кашух.Специалист предупредила: что поедаемый в больших дозах мышьяк может стать причиной хронического отравления, которое увеличивает риск подверженности опасным заболеваниям. В частности, повышается вероятность возникновения злокачественных опухолей (например, кожи и легких).Врач назвала симптомы свидетельствующие о передозировке мышьяка в организме:Диарея;Утолщение кожи на ладонях, подошвах;Облысение;Увеличение печени;Нейропатия (покалывание, судороги, жжение в конечностях).Для профилактики отравления мышьяком эксперт рекомендует употреблять строго качественные продукты и чистую воду не из открытых естественных водоемов.

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