ЛОР указал на последствия громкого прослушивания музыки в машине
Иван Лесков привел результаты исследования, проведенного в Южном Судане, где отсутствуют промышленные источники низкочастотных шумов. Оказалось, что жители этого региона, даже в пожилом возрасте, сохраняют отличный слух, в отличие от жителей крупных городов в развитых странах.
Эксперт напомнил, что рекомендуется не превышать более часа прослушивания музыки в день, чтобы сохранить здоровье слуха.
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