Российские ученые разработали стельку для отслеживания физического состояния спортсменов

Учёные кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета разработали «Цифровой паспорт спортсмена» в виде стельки, который благодаря специальным датчикам и технологиям искусственного интеллекта позволяет измерять и анализировать биомеханические параметры человека.По словам разработчиков, программа умеет определять влияние ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы, выстраивать полную картину локомоторных упражнений и отслеживать динамику состояния человека в режиме реального времени.«Для начала нам нужно создать точку отсчета — нулевую точку здорового спортсмена, замерить его данные в исходном состоянии. В мире такого еще нет, мы будем первыми, кто создал подобный проект. И тогда, если спортсмен заболел или не дай бог травмировался, у нас будут его первоначальные данные, на которые мы сможем ориентироваться в процессе реабилитации, — рассказал руководитель рабочей группы, врач, к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Николай Полукаров.Пока с помощью технологии будут оценивать уровень подготовки спортсменов, а в будущем «Цифровой паспорт» поможет более качественно и оперативно оценивать состояние и реабилитацию пациентов из отделений неврологии, эндокринологии, травматологии, в том числе после эндопротезирования.Это может глобально изменить российский спорт.«Цифровой паспорт спортсмена» позволяет не только оптимизировать восстановление после травм, но и помогает тренерам планировать спортивно-соревновательную деятельность в команде, а также увидеть перспективность спортсмена еще в детском или подростковом возрасте, — подчеркнул Евгений Ачкасов — профессор, д.м.н., завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки