Лучшие рецепты для укрепления и очищения сосудов

Когда нужно начинать заботиться о своих СОСУДАХ? Чем раньше, тем лучше! Не следует забывать, что различные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы начинаются еще до тридцати лет, причем вы можете даже не подозревать о том, что ваше недомогание как-то связано с сосудами. В этой статье вы узнаете народные рецепты по очищению сосудов. Берегите свое здоровье!Кровеносные сосуды не зря называют «магистралями жизни». Они связывают воедино все клетки организма, обеспечивая газообмен и поставку питательных веществ в ткани. Именно они несут жизнь каждой клетке. Различные типы кровеносных сосудов обеспечивают постоянство внутренней среды организма. Сердечно-сосудистая система представляет собой сложнейший и совершеннейший живой механизм, способный к самообновлению и самовосстановлению. Тем не менее она нуждается в постоянной заботе и в условиях современной неблагоприятной экологической обстановки требует повышенного внимания.Народные средства для оздоровления сосудовНаверняка вы слышали о том, что заболевания сердца и сосудов в наше время значительно «помолодели»: ими страдает большая часть взрослого населения планеты. Плохая работа кровеносных сосудов в каком-либо органе приводит к недостаточному кровоснабжению этого участка тела. В результате может возникнуть застой всех жизненных процессов, что чревато развитием многих серьезнейших болезней.Когда нужно начинать заботиться о своих сосудах? Чем раньше, тем лучше! Не следует забывать, что различные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы начинаются еще до тридцати лет, причем вы можете даже не подозревать о том, что ваше недомогание как-то связано с сосудами.Обратите внимание на свое самочувствие. Задайтесь вопросом: только ли обычная усталость мешает вам наслаждаться жизнью, выбивая вас порой из колеи на несколько часов, а то и дней? Разобраться в этом вам поможет приведенный ниже список симптомов, указывающих на сбои в работе сердечнососудистой системы:У вас часто бывают головные боли и головокружения.Вы быстро устаете, часто ощущаете общую слабость, недомогание без видимых причин.Ваше самочувствие ухудшается при изменениях погоды.У вас часто «звенит» в ушах.Периодически в глазах темнеет и рябит, перед глазами прыгают «мушки».Вы плохо спите.У вас случаются приступы сердцебиения.Возникает одышка даже при минимальной физической нагрузке.Вы испытываете чувство тяжести и давления в области сердца.В течение дня у вас возникает чувство сонливости, вялости, даже если вы ночью хорошо выспались.Часто холодеют руки и ноги.Иногда появляются онемение и покалывание в пальцах рук и ног.По вечерам ноют и болят ноги. В ногах появляется ощущение тяжести, особенно если пришлось много ходить или стоять.У вас бывают судороги конечностей.Если вы обнаружили у себя хотя бы несколько из этих симптомов – настала пора принимать меры по оздоровлению вашего организма.Методы очищения сосудовОчищение сосудов положительно действует на организм, вымывая из сосудов бляшки, делая их эластичными и гибкими. В результате значительно уменьшаются проявления атеросклероза, снижается вероятность инфаркта, инсульта, исчезают головные боли. Используя перечисленные ниже методы, можно улучшить зрение, слух, справиться с варикозным расширением вен на ногах.Народная медицина предлагает следующие методы очищения сосудов.Взять по 100 г зверобоя, ромашки, бессмертника и березовых почек (травы берутся в высушенном и измельченном виде). Вечером 1 ст. ложку смеси залить 0,5 л кипятка и настоять 20 минут. Процедить через ткань (но не марлю) и отжать. В стакане этого настоя растворить 1 ч. ложку меда и перед сном выпить, после чего не есть и не пить. Утром оставшуюся жидкость подогреть на пару, растворить в ней 1 ч. ложку меда и выпить за 15–20 минут до завтрака. Так поступать ежедневно, пока не закончится смесь (хранить ее надо в плотно закрытой банке). Курс очистки повторяют через 5 лет.В результате лечения резко улучшается обмен веществ, сосуды очищаются от жировых и известковых отложений и становятся эластичными, что предупреждает склероз, инфаркт, гипертонию. Проходит шум в голове, головокружение, восстанавливается зрение.Взять по 15 г корня валерианы и листьев мелиссы, 50 г травы тысячелистника; 2 ч. ложки сбора залить 1 стаканом воды и настоять в холодном месте 3 часа, затем сварить, остудить и процедить. Выпивать в несколько приемов за день. Полный курс очищения – 3 недели.Софора японская очищает сосуды от органических отложений. Взять 50 г плодов или цветков, настаивать 30 дней в 500 мл водки. Процедить. Пить по 1 ч. ложке 3 раза в день. Несколько слабее действует настой софоры: 1 ст. ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Курс очищения – 3–4 месяца.Омела белая убирает из сосудов неорганические отложения. Траву омелы размолоть до муки, 1 ч. ложку залить 1 стаканом кипятка в термосе и оставить на ночь. Пить по 2 ст. ложки 2 раза в день. Курс очищения – 3–4 месяца.Следующий метод очищения не только помогает сосудам, но укрепляет, очищает и оздоравливает сердце. Рассчитан он на 2 недели. На каждый день вам понадобится 3 лимона и 1 л молока. Утром натощак выпить 1/3 литра молока, а затем сок одного лимона. То же самое повторить в полдень, а затем – перед сном. Во время очищения желательно питаться только растительной пищей.Взять 2 лимона и 2 апельсина, разрезать их на части, вынуть семечки и пропустить через мясорубку. Полученную смесь перемешать с 2 ст. ложками меда. Выдержать в стеклянной банке сутки при комнатной температуре, затем поставить в холодильник. В день употреблять по 2–3 ч. ложки смеси за 30 минут до еды. Курс лечения – 1 месяц, затем сделать 2недельный перерыв.Смешать 1 стакан укропного семени с 2 ст. ложками молотого валерианового корня и 2 стаканами натурального меда. Эту смесь поместить в термос и залить кипятком так, чтобы общий объем настоя был равен 2 литрам. Настаивать сутки, затем поместить в холодильник. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, пока весь настой не кончится.Очищение сосудов синим йодом. Эта процедура очищает сосуды, улучшает их эластичность, снимает спазмы. Она является хорошим средством от инсульта, помогает при послеинсультных состояниях и при параличах, укрепляет иммунную систему. Синий йод снижает содержание холестерина и сахара в крови.Рецепт приготовления синего йода: в 50 мл теплой воды развести 1 ч. ложку с верхом картофельного крахмала, размешать, добавить столько же сахара и несколько кристаллов (на кончике ножа) лимонной кислоты. В это время вскипятить 150 мл воды и в кипяток влить полученный раствор крахмала. После охлаждения полученной смеси влить в нее 1 ч. ложку 5 %ной настойки йода.Принимать по 4–6 ч. ложки после еды 1 раз в день в течение 5 дней с последующим таким же перерывом или через день (при аллергии принимать натощак 2 таблетки активированного угля).Этот препарат можно хранить в закрытом сосуде при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Можно готовить синий йод без сахара и лимонной кислоты, но срок его хранения снижается до 10 дней.Внимание! Чрезмерное употребление йода вредно. Прием этого препарата следует прекратить в следующих случаях: при увеличении количества слизи в носу, начале простудного заболевания, крапивнице.Рецепты для укрепления сосудовЕжедневно употреблять сок 1 лимона (только при нормальной или пониженной кислотности желудочного сока!).Цедру лимона натереть на терке или перемолоть в порошок. Смешав с медом, употреблять в течение дня как варенье с чаем из листьев шиповника, малины, черной смородины.Смешать 1 ч. ложку меда, сок 1/2 лимона, 3/4 стакана кипяченой воды. Пить 1 раз в день на ночь.Разрезать на части 2 лимона и 2 апельсина, удалить из них косточки, пропустить через мясорубку. Массу смешать с 2 ст. ложками меда. Выдержать в стеклянной или фарфоровой посуде одни сутки при комнатной температуре, затем поставить в холодильник. Принимать по 2–3 ч. ложки в день перед едой или с чаем.Взять по 350 г сливочного масла, свиного нутряного сала, меда, сахара, 3 стакана сливок, 8 желтков и 100 г какао. Все смешать, слегка взбивая, предварительно слегка подогрев масло и жир вместе. Затем вскипятить до получения консистенции жидкого теста. Остудить и принимать 3 раза в день по 1 ст. ложке. Смесь можно хранить в холодильнике. Это эффективное средство для предотвращения и лечения заболеваний сосудов головного мозга.Рецепты на основе чеснокаКак известно, в чесноке, вернее, в чесночном соке содержатся такие микроэлементы, как алюминий, селен и германий. Именно они делают стенки сосудов эластичными, укрепляя их и восстанавливая тонус. Чеснок помогает расщеплять или растворять белок фибрин, из которого образуются кровяные сгустки, тем самым способствуя очищению сосудов.Кроме того, чеснок благотворно влияет на обмен холестерина в печени, чем препятствует развитию атеросклероза и способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек. Способов использования чеснока в народной медицине очень много. Приведем здесь лишь самые простые из них.Съедать по 2–3 зубчика чеснока ежедневно. Чтобы отбить запах чеснока, можно пожевать петрушку или ломтик лимона.Перемешать 2 дольки чеснока, измельченные ядра 10 грецких орехов, 1 ст. ложку растительного масла (нерафинированного). Полученную массу намазывать на хлеб и есть.Провернуть через мясорубку 1 головку очищенного чеснока и 1 лимон, залить 600 мл кипяченой охлажденной воды. Настаивать 2–3 дня. Процедить и пить каждое утро по 50 мл за 15 минут до еды. Перед употреблением взбалтывать.Чесночное масло полезно для профилактики склероза и является эффективным сосудорасширяющим средством. Оно снимает спазмы сосудов головного мозга, сердечные спазмы, избавляет от одышки. Для приготовления масла нужно головку чеснока средних размеров очистить, растолочь в кашицу, затем в стеклянной банке залить стаканом нерафинированного подсолнечного масла. На следующий день столовую ложку получившегося масла смешать со столовой ложкой свежевыжатого лимонного сока (разовая доза). Принимать эту смесь 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца. Затем сделать перерыв на месяц, после чего повторить курс лечения.Тибетский метод очищения и укрепления сосудовМелко нарезать 350 г отборного очищенного чеснока, и измельчить в глиняной, стеклянной или деревянной посуде с помощью пестика. Кашице дать отстояться в темном месте. Затем взять около 200 г самой жидкой ее части и залить 200 г чистого медицинского спирта (в крайнем случае можно использовать водку).Смесь плотно закрыть и поставить в темное прохладное место (желательно не в холодильник). Через 10 дней массу отжать через плотную льняную ткань. Полученную жидкость поместить в прохладное темное место на 2 дня, после чего средство можно употреблять.Настой чеснока следует пить каплями по приведенной ниже схеме за полчаса до еды. Запивать молоком или водой.

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