Врач Мясников: фибромиалгия вызывает телесную боль без какого-либо воспаления

Врач Александр Мясников предупредил об особенностях проявления фибромиалгии, характеризуемой беспричинной телесной болью.Врач Мясников признался, что фибромиалгия – это во многом загадочное состояние. Страдающие от нее люди (прежде всего, женщины) испытывают постоянную телесную боль и разбитость – при том, что все их анализы могут быть нормальными, и обследования не выявляют серьезных внутренних патологий.«У человека болит все тело — и в пояснице, и руку поднять невозможно, и болит там и сям. Кроме того, человек просыпается разбитым, как будто трамвай переехал, спит плохо, лимфоузлы еще воспаляются, горло побаливает. Слабость все время какая-то», - так описал врач внешнее проявление фибромиалгии.Мясников добавил, что диагностировать данную проблему непросто, так как возникающие в ее случае симптомы встречаются и при других нарушениях. Поэтому определяется фибромиалгия методом исключения, когда становится понятно, что у человека нет других заболеваний. В частности, при жалобах на телесную боль важно проверить, не страдает ли пациент системной красной волчанкой, ревматоидным артритом, синдромом хронической усталости, синдромом раздраженного кишечника.Александр Мясников подчеркнул, что фибромиалгию отличает именно то, что ощущения болей и физической изнуренности возникают при наличии общего здоровья. Та же телесная боль появляется без какого-либо воспаления, суставного или тканевого, – организм не оказывается поврежден, нет травм, опухолей, отеков, спазмов, зажимов.По мнению доктора, подобная проблема возникает из-за перенастройки болевых рецепторов, которая может произойти по разным причинам – например, вследствие перенесенной инфекции или стресса. Такая перенастройка заставляет рецепторы постоянно находиться в активном состоянии, не отключаясь. В результате тело становится чересчур чувствительным к любым стимулам, а чувство боли крайне обостряется. Мясников отметил, что обычные обезболивающие препараты людям с фибромиалгией не помогают – им назначаются препараты для лечения неврологических нарушений (например, противосудорожные или антидепрессанты). Хотя какой-то конкретной стратегии лечения фибромиалгии, помогающего избавиться от нее, – не существует. Людям просто нужно учиться жить с такой своей особенностью, подчеркнул эксперт.«Фиброималгия никак не влияет на продолжительность жизни, не является фактором риска для заболеваний, не связана с патологиями мышц, костей, суставов. Фактически надо смириться и научиться жить с болью, перехаживать ее», - поделился известный врач.

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