Врач предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил , что кариес может провоцировать развитие пневмонии и язвы. Выпуск, в котором специалист предупредил об опасных последствиях недуга, доступен на платформе «Смотрим».Агапкин назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам.«А на самом деле еще легким и желудку, а об этом никто не догадывается», — рассказал врач.Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс.«Этот воспалительный процесс приводит к тому, что там более активно начинают размножаться такие бактерии как хеликобактер пилори, а они, в свою очередь, вызывают увеличение выброса желудочного сока и повреждение слизистой оболочки, а дальше гастрит и язва, перфорация, иногда даже летальный исход», — подчеркнул специалист.Кроме того, по словам Агапкина, кариес может вызывать воспаление легких.«Частички слюны вместе с бактериями, которые там содержатся, могут попадать в легкие, вызывая аспирационную пневмонию», — заключил врач.

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