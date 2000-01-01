Недостаток сна связан с высоким кровяным давлением

Согласно исследованию, представленному на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, сон менее семи часов связан с более высоким риском развития высокого кровяного давления с течением времени.Хотя ранее сообщалось о связи между режимом сна и высоким кровяным давлением, по мнению исследователей, данные о природе этой связи противоречивы. Текущий анализ объединяет данные 16 исследований, проведенных в период с января 2000 г. по май 2023 г., оценивая заболеваемость гипертонией у 1 044 035 человек из шести стран, у которых в анамнезе не было высокого кровяного давления, в течение среднего периода наблюдения в течение пяти лет (наблюдение варьировалось от 2,4 до 18 лет). Короткая продолжительность сна была значимо связана с более высоким риском развития гипертонии после поправки на демографические и сердечно-сосудистые факторы риска, включая возраст, пол, образование, ИМТ, артериальное давление, статус курения и т. д. Более того, связь оказалась еще сильнее для тех, кто спит меньше пяти часов.«Согласно последним данным, чем меньше вы спите — то есть менее семи часов в день — тем больше вероятность того, что у вас разовьется высокое кровяное давление в будущем», — сказал ведущий автор исследования Каве Хоссейни из Тегеранского центра сердца. «Мы наблюдали тенденцию между увеличением продолжительности сна и увеличением случаев повышенного кровяного давления, но она не была статистически значимой. Семь-восемь часов сна, как рекомендуют эксперты по сну, могут быть полезны и для вашего сердца».Исследование показало, что сон менее семи часов был связан с увеличением риска развития высокого кровяного давления на 7%, который резко возрастал до 11%, когда заявленная продолжительность сна составляла менее пяти часов. Для сравнения, известно, что диабет и курение повышают риск гипертонии как минимум на 20%, сказал Хоссейни.Хотя в исследовании не рассматривалось, почему это может быть так, Хоссейни сказал, что виной этому может быть нарушение сна. Например, он сказал, что факторами могут быть привычки образа жизни или сопутствующие заболевания, такие как переедание, употребление алкоголя, работа в ночную смену, употребление определенных лекарств, тревога, депрессия, апноэ во сне или другие нарушения сна.Исследователи были удивлены отсутствием возрастных различий в связи между продолжительностью сна и гипертонией, учитывая, что характер сна имеет тенденцию меняться с возрастом. Возраст участников колебался от 35,4 до 60,9 лет, более половины (61%) составляли женщины. По сравнению с мужчинами, женщины, которые спали менее семи часов, имели на 7% больший риск развития высокого кровяного давления.«Слишком мало сна, по-видимому, более рискованно для женщин», — сказал Хоссейни. «Разница статистически значима, хотя мы не уверены, что она клинически значима и требует дальнейшего изучения. Что мы действительно видим, так это то, что отсутствие хорошего режима сна может увеличить риск высокого кровяного давления, которое, как мы знаем, может подготовить почву для болезней сердца и инсульта».Людям важно поговорить со своим лечащим врачом о характере своего сна, особенно если у них нарушен сон, что может быть связано с обструктивным апноэ во сне. Апноэ во сне связано с более высокими показателями высокого кровяного давления, инсульта и ишемической болезни сердца.Это исследование имеет несколько ограничений, в том числе то, что продолжительность сна была основана на опросниках, о которых сообщали сами участники, поэтому изменения продолжительности сна в течение периода наблюдения не оценивались. Более того, между исследованиями были различия в том, насколько короткая продолжительность сна определялась (менее пяти или шести часов).«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить связь между продолжительностью сна и высоким кровяным давлением с использованием более точных методов, таких как полисомнография — метод более точной оценки качества сна», — сказал Хоссейни. «Более того, различия в эталонной продолжительности сна подчеркивают необходимость стандартизированного определения в исследованиях сна, чтобы повысить сопоставимость и обобщаемость результатов различных исследований».

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