Пять причин хронической бессонницы

Хроническая бессонница может иметь физиологические причины, уверен эксперт британской клиники гормональной терапии Balance My Hormones Майк Кочиш. ПКочиш отметил, что нарушения сна часто испытывают люди с диабетом второго типа. По его мнению, это связано с колебаниями уровня сахара в крови: слишком низкий уровень вызывает усталость и бессонницу, а высокий — необходимость просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет. Помимо этого, при диабете нарушается выработка гормонов голода и сытости — грелина и лептина, говорит эксперт. Это вызывает у пациентов тягу к еде такой силы, что они не могут спать.Еще одной причиной бессонницы Кочиш назвал высокое артериальное давление, из-за которого возникают головные боли, трудности с дыханием и даже боли в груди, мешающие ночному отдыху. Также проблемы со сном могут возникнуть, если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, продолжил эксперт. По его словам, в этом случае человек ощущает тревогу, беспокойство, учащенное сердцебиение и нарушения терморегуляции тела.«Если вы страдаете постоянной бессонницей, возможно, у вас низкий уровень мелатонина. Мелатонин — это гормон, вырабатываемый мозгом, который регулирует внутренние часы нашего организма и наш сон», — указал Кочиш.Он уточнил, что уровень гормона сна может снижаться у пожилых людей, при развитии деменции, диабета второго типа и из-за стресса.Наконец, трудности со сном иногда вызывает недостаток гормона прогестерона, считает специалист. Он отметил, что этот гормон играет важную роль в регуляции сна, так как помогает мозгу и телу успокоиться и расслабиться. Кочиш подчеркнул, что установить точную причину бессонницы может только врач, после изучения соответствующих анализов.

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