Ученые выявили факторы риска более быстрого старения мозга

Ранее исследователи выявили «слабое место» в мозге, которое представляет собой специфическую сеть регионов более высокого порядка, которые не только развиваются позже, в подростковом возрасте, но и демонстрируют более раннюю деградацию в пожилом возрасте. Они показали, что эта сеть мозга также особенно уязвима для шизофрении и болезни Альцгеймера.В этом новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, они изучили генетическое и модифицируемое влияние на эти хрупкие области мозга, просматривая снимки мозга 40 000 участников британского биобанка в возрасте старше 45 лет.Исследователи изучили 161 фактор риска развития деменции и оценили их влияние на эту уязвимую сеть мозга сверх естественного воздействия возраста. Они классифицировали эти так называемые «модифицируемые» факторы риска (поскольку их потенциально можно изменить в течение жизни для снижения риска деменции) на 15 широких категорий: кровяное давление, холестерин, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессивное настроение, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социализация, диета, физическая активность и образование.«Мы знаем, что совокупность областей мозга деградирует раньше с возрастом, и в этом новом исследовании мы показали, что эти конкретные части мозга наиболее уязвимы к диабету, связанным с дорожным движением, загрязнение воздуха, которое становится все более важным фактором развития деменции, и алкоголь – из всех распространенных факторов риска деменции», - говорит ведущий автор исследования профессор Гвенаэль Дуо. «Мы обнаружили, что несколько вариаций генома влияют на эту сеть мозга, и они связаны с сердечно-сосудистыми смертями, шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также с двумя антигенами малоизвестной группы крови, неуловимой антигенной системы XG, что было совершенно новым и неожиданным открытием».«Фактически, два из семи наших генетических результатов расположены в этом конкретном регионе, содержащем гены группы крови XG, и этот регион крайне атипичен, потому что он является общим как для X, так и для Y половых хромосом. Это действительно весьма интригующе, поскольку мы мало что знаем об этих частях генома. Наша работа показывает, что дальнейшее изучение этой генетической terra incognita полезно», - говорит соавтор исследования профессор Ллойд Эллиотт.«Что делает это исследование особенным, так это то, что мы изучили уникальный вклад каждого поддающегося изменению риска. фактор, рассматривая их все вместе, чтобы оценить результирующую дегенерацию этого конкретного «слабого места» мозга. Именно при таком всеобъемлющем, целостном подходе – и после того, как мы приняли во внимание влияние возраста и пола – три оказались наиболее вредными: диабет, загрязнение воздуха и алкоголь», - добавляет соавтор исследования профессор Андерсон Винклер.Это исследование проливает свет на некоторые из наиболее важных факторов риска деменции и предоставляет новую информацию, которая может способствовать профилактике и будущим стратегиям целевого вмешательства.

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