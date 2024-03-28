Технолог Гучок: плавленый сыр полезен как источник минеральных веществ

Пищевой технолог Жанна Гучок рассказала, какую пользу организму может принести употребление плавленого сыра.Технолог Гучок констатировала :«По содержанию минеральных веществ плавленый сыр является одним из ценных продуктов».В частности, такой сыр содержит натрий, фосфор, кальций, магний. Его употребление рекомендуется пациентам с болезнями опорно-двигательного аппарата, при восстановлении после переломов и операций. Жанна Гучок отметила, что плавленый сыр полезно есть для укрепления костной ткани, улучшения состояния зубов.Кроме того, он является источником нужного мышцам белка.«Этот продукт богат легкоусваиваемым белком, необходимым для нормального роста и развития мышц», - сказала эксперт.В то же время, подчеркнула специалист, употреблять плавленый сыр нужно умеренно. Следует помнить, что он содержит довольно много соли и богат жирами. При гипертонии от продукта, возможно, придется отказаться, а здоровым людям его лучше есть утром, а не вечером, чтобы не создавать избытка неизрасходованных калорий и жиров.Что также важно: плавленый сыр должен быть высококачественным, его состав – как можно более натуральным. Людям с аллергией и непереносимостью лактозы есть его следует крайне осторожно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки