Врач Кашух: к продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся рис и морепродукты

Многие воспринимают мышьяк как смертельный яд, часто фигурирующий во всевозможных детективных историях. Но не все знают, что это вещество содержится в продуктах, которые ежедневно появляются на нашем столе. Что это за продукты, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух."Мышьяк — хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. В природе это вещество обнаруживается в двух основных формах — органической и неорганической. Органический мышьяк соединён с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Именно он наиболее токсичен и опасен", - Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории "Гемотест".К продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся морская рыба, креветки, крабы, раки, морские гребешки, яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград и молочные продукты."Мышьяк, хотя и является ядовитым веществом, присутствует в природе в некоторых растениях, а также может присутствовать в некоторых продуктах в незначительных количествах. Однако в пищевой промышленности его использование строго контролируется, и нормы содержания мышьяка в пищевых продуктах установлены на безопасном уровне", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.В США и других странах существуют стандарты и рекомендации по безопасному уровню потребления мышьяка в пищевых продуктах. Например, в США Environmental Protection Agency (EPA) устанавливает безопасную норму потребления мышьяка для воды в 10 микрограммах на литр. В Европейском союзе также установлены предельно допустимые нормы содержания мышьяка в пищевых продуктах. В России это безопасное количество мышьяка в сутки для взрослого человека — не более 15 мкг.Врач Котельницкий рассказал как защитить себя от мышьяка в пищевых продуктах можно следующими способами:Приобретение продуктов у надежных поставщиков: при выборе продуктов для потребления предпочтение следует отдавать проверенным магазинам и поставщикам, у которых есть репутация качественных продуктов.Внимательное изучение этикеток и маркировок: при покупке упакованных продуктов обращайте внимание на информацию о производителе, срок годности и другие сведения о продукте. Проверяйте также наличие сертификации безопасности продукта.Тщательная обработка и приготовление продуктов: перед приготовлением пищи тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой, а мясо и рыбу обрабатывайте в соответствии с рекомендациями по безопасности пищи. Правильное приготовление и надлежащая термическая обработка продуктов помогают уменьшить риск заражения.Регулярное обновление диеты: включайте в свой рацион разнообразные продукты, избегая ежедневного потребления одного типа пищи. Это помогает снизить риск накопления токсинов в организме.Соблюдение правил гигиены при приготовлении еды: мойте руки перед приготовлением пищи, используйте разные кухонные принадлежности для разных продуктов и избегайте контакта с сырой и приготовленной пищей.

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