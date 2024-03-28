Диетолог перечислил продукты, которые ведут к резкому спаду энергии

Внезапный спад энергии может быть вызван вашим рационом питания. Диетолог Эшли Тош перечислил продукты, которые приводят к усталости.Речь касается перекусов, особенно сладостей. Так, негативно на уровень энергии влияют чипсы, молочный шоколад, хлопья, тосты, печенье, сладкие йогурты, различная выпечка.Когда мы выбираем закуски с высоким содержанием сахара, рафинированных углеводов и вредных жиров, это может привести к резким скачкам и падениям уровня сахара в крови, в результате чего мы чувствуем усталость, раздражительность и неспособность сосредоточиться.По словам эксперта, простые изменения в рационе помогут оставаться бодрыми в течение всего дня. Например, чипсы можно заменить орехами, а сладкий йогурт — сочетанием его греческой альтернативы и ягод.

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