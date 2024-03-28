Врач Шамаева: энергетики, специи и полуфабрикаты провоцируют развитие гастрита

Качество питания напрямую влияет на здоровье в целом, особенно — на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В частности, употребление некоторых продуктов может способствовать развитию гастрита, предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева.Так, к продуктам, которые провоцирует развитие гастрита и других заболевания ЖКТ, она отнесла: энергетические и газированные напитки, а также лимонады; мясные полуфабрикаты; ненатуральные соусы; продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей; жареные на масле и высококалорийные продукты; фастфуд; специи, раздражающих слизистую желудка.«При частом употреблении эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — предупредила гастроэнтеролог.Кроме того, по ее словам, способствовать развитию заболевания может длительный или частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также вредные привычки — курение, в том числе электронных сигарет, и употребление алкоголя.«В этом году пошла мода на яблочный уксус. Он категорически противопоказан при заболеваниях ЖКТ, так как может привести к их обострению. Чаще всего обостряются гастрит и язвенная болезнь желудка. Кроме того, такой продукт противопоказан людям с повышенной кислотностью», — добавила Шамаева.Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала специально для МедикФорум, какие продукты, напротив, полезны для ЖКТ и облегчают состояния изжоги и кислотного рефлюкса, а также восстановить слизистую желудка."Слизистая оболочка желудка играет важную роль в пищеварении, защищая его от агрессивного воздействия желудочного сока и других раздражителей. Когда слизистая оболочка желудка повреждается, это может привести к развитию язвы, гастрита и других желудочно-кишечных заболеваний. Некоторые продукты могут помочь в восстановлении слизистой оболочки желудка благодаря своим свойствам", - говорит Алисова.МедМед имеет противовоспалительные и антимикробные свойства, которые могут помочь в лечении воспаления слизистой оболочки желудка. Кроме того, мед обладает обволакивающим действием, которое помогает защищать слизистую оболочку от агрессивных воздействий.Овсяная кашаОвсяная каша содержит растворимые волокна, которые могут образовывать защитный слой на слизистой оболочке желудка, снижая раздражение и укрепляя ее защитные свойства.ПребиотикиПребиотики, такие как инулин и пектин, способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что может улучшить состояние слизистой оболочки желудка и усилить ее защитные функции.Кокосовое маслоКокосовое масло содержит жирные кислоты, такие как лауриновая кислота, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь восстановлению поврежденной слизистой оболочки.Лечебные травыНекоторые травы, такие как ромашка, папоротник, льняное семя и мятный чай, обладают обволакивающими и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в лечении воспаления слизистой оболочки желудка.Ферментированные продуктыЙогурт, кефир и другие ферментированные молочные продукты содержат полезные бактерии, которые могут помочь в восстановлении баланса микрофлоры желудочно-кишечного тракта и укреплении слизистой оболочки.

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