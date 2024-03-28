Перепады настроения, расточительство и еще 9 явных признаков биполярного расстройства

Сейчас эта болезнь называется биполярным аффективным расстройством. Раньше ее называли маниакальной депрессией. Резкие скачки настроения — не единственный тревожный симптом, говорит профессор Александра Бархатова.Биполярное аффективное расстройство (БАР) называется так неслучайно: принципиальная особенность заболевания в том, что для него характерны колебания настроения. Состояние можно условно разделить на две фазы: период мании, за которым следует глубокая депрессия.«Я могу свернуть горы!»Периоды приподнятого настроения в случае, когда речь идет о проявлениях БАР, называются манией. В этот момент у человека не просто хорошее настроение: он находится чуть ли не в эйфории, ему кажется, что он способен свернуть горы и изменить мир.В этом случае меняется не только внутреннее состояние, но и мышление: суждения становятся зачастую оторванными от реальной жизни, а решения, принятые в этот период, могут приводить к непредсказуемым последствиям.В моей жизни нет никакого смыслаЭто обратная сторона биполярного расстройства. За периодом бескрайнего оптимизма следует другой — глубокой депрессии. При этом интенсивность ощущений остается прежней, только в этом случае человеку уже очень плохо.Именно в период глубокой депрессии родственники чаще всего начинают бить тревогу и ведут человека к врачу. При этом психиатр зачастую не видит периода мании, так как он значительно короче. Исследования отмечают, что именно биполярные аффективные расстройства отличаются от других психических заболеваний с депрессивными симптомами самым длительным додиагностическим этапом — более 4 лет. То есть человек может испытывать душевные муки годами, а находиться в эйфории всего несколько недель.Симптомы биполярного расстройстваВ маниакальной фазе, которая длится от недели до месяца:немотивированная радость и оптимизм;чрезмерно завышенная самооценка;снижение потребности во сне;необдуманные траты;непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории.В депрессивной фазе, которая может длиться месяцами:потеря интереса к чему бы то ни было и неуверенность в себе;снижение умственной активности и концентрации;невозможность сосредоточиться и принимать даже самые простые решения;непреходящее чувство тревоги, безнадежности, несчастья;желание разрыдаться в любой момент,мысли о суициде.«О биполярном расстройстве слышали многие, и есть расхожее мнение, что люди с этим диагнозом отличаются творческими способностями и нетривиальным мышлением. Но в первую очередь это психическое заболевание, течение которого может быть сопряжено с изнурительными, порой доводящими до госпитализации в клинику состояниями», — говорит Александра Бархатова.Важно: диагностировать биполярное расстройство может только врач. Поэтому, если вы заметили у близкого человека перечисленные выше симптомы, которые длятся больше двух недель, следует обратиться за помощью к специалисту. Вовсе не обязательно, что это будет именно биполярное расстройство. Например, скачки настроения и уныние свойственны для депрессии или же людям с неврозами.

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