Перепады настроения, расточительство и еще 9 явных признаков биполярного расстройства

Сейчас эта болезнь называется биполярным аффективным расстройством. Раньше ее называли маниакальной депрессией. Резкие скачки настроения — не единственный тревожный симптом, говорит профессор Александра Бархатова.

Биполярное аффективное расстройство (БАР) называется так неслучайно: принципиальная особенность заболевания в том, что для него характерны колебания настроения. Состояние можно условно разделить на две фазы: период мании, за которым следует глубокая депрессия.

«Я могу свернуть горы!»

Периоды приподнятого настроения в случае, когда речь идет о проявлениях БАР, называются манией. В этот момент у человека не просто хорошее настроение: он находится чуть ли не в эйфории, ему кажется, что он способен свернуть горы и изменить мир.

В этом случае меняется не только внутреннее состояние, но и мышление: суждения становятся зачастую оторванными от реальной жизни, а решения, принятые в этот период, могут приводить к непредсказуемым последствиям.

В моей жизни нет никакого смысла

Это обратная сторона биполярного расстройства. За периодом бескрайнего оптимизма следует другой — глубокой депрессии. При этом интенсивность ощущений остается прежней, только в этом случае человеку уже очень плохо.

Именно в период глубокой депрессии родственники чаще всего начинают бить тревогу и ведут человека к врачу. При этом психиатр зачастую не видит периода мании, так как он значительно короче. Исследования отмечают, что именно биполярные аффективные расстройства отличаются от других психических заболеваний с депрессивными симптомами самым длительным додиагностическим этапом — более 4 лет. То есть человек может испытывать душевные муки годами, а находиться в эйфории всего несколько недель.

Симптомы биполярного расстройства

В маниакальной фазе, которая длится от недели до месяца:

немотивированная радость и оптимизм;

чрезмерно завышенная самооценка;

снижение потребности во сне;

необдуманные траты;

непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории.

В депрессивной фазе, которая может длиться месяцами:

потеря интереса к чему бы то ни было и неуверенность в себе;

снижение умственной активности и концентрации;

невозможность сосредоточиться и принимать даже самые простые решения;

непреходящее чувство тревоги, безнадежности, несчастья;

желание разрыдаться в любой момент,

мысли о суициде.

«О биполярном расстройстве слышали многие, и есть расхожее мнение, что люди с этим диагнозом отличаются творческими способностями и нетривиальным мышлением. Но в первую очередь это психическое заболевание, течение которого может быть сопряжено с изнурительными, порой доводящими до госпитализации в клинику состояниями», — говорит Александра Бархатова.

Важно: диагностировать биполярное расстройство может только врач. Поэтому, если вы заметили у близкого человека перечисленные выше симптомы, которые длятся больше двух недель, следует обратиться за помощью к специалисту. Вовсе не обязательно, что это будет именно биполярное расстройство. Например, скачки настроения и уныние свойственны для депрессии или же людям с неврозами.

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