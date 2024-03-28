Перепады настроения, расточительство и еще 9 явных признаков биполярного расстройства
Биполярное аффективное расстройство (БАР) называется так неслучайно: принципиальная особенность заболевания в том, что для него характерны колебания настроения. Состояние можно условно разделить на две фазы: период мании, за которым следует глубокая депрессия.
«Я могу свернуть горы!»
Периоды приподнятого настроения в случае, когда речь идет о проявлениях БАР, называются манией. В этот момент у человека не просто хорошее настроение: он находится чуть ли не в эйфории, ему кажется, что он способен свернуть горы и изменить мир.
В этом случае меняется не только внутреннее состояние, но и мышление: суждения становятся зачастую оторванными от реальной жизни, а решения, принятые в этот период, могут приводить к непредсказуемым последствиям.
В моей жизни нет никакого смысла
Это обратная сторона биполярного расстройства. За периодом бескрайнего оптимизма следует другой — глубокой депрессии. При этом интенсивность ощущений остается прежней, только в этом случае человеку уже очень плохо.
Именно в период глубокой депрессии родственники чаще всего начинают бить тревогу и ведут человека к врачу. При этом психиатр зачастую не видит периода мании, так как он значительно короче. Исследования отмечают, что именно биполярные аффективные расстройства отличаются от других психических заболеваний с депрессивными симптомами самым длительным додиагностическим этапом — более 4 лет. То есть человек может испытывать душевные муки годами, а находиться в эйфории всего несколько недель.
Симптомы биполярного расстройства
В маниакальной фазе, которая длится от недели до месяца:
немотивированная радость и оптимизм;
чрезмерно завышенная самооценка;
снижение потребности во сне;
необдуманные траты;
непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории.
В депрессивной фазе, которая может длиться месяцами:
потеря интереса к чему бы то ни было и неуверенность в себе;
снижение умственной активности и концентрации;
невозможность сосредоточиться и принимать даже самые простые решения;
непреходящее чувство тревоги, безнадежности, несчастья;
желание разрыдаться в любой момент,
мысли о суициде.
«О биполярном расстройстве слышали многие, и есть расхожее мнение, что люди с этим диагнозом отличаются творческими способностями и нетривиальным мышлением. Но в первую очередь это психическое заболевание, течение которого может быть сопряжено с изнурительными, порой доводящими до госпитализации в клинику состояниями», — говорит Александра Бархатова.
Важно: диагностировать биполярное расстройство может только врач. Поэтому, если вы заметили у близкого человека перечисленные выше симптомы, которые длятся больше двух недель, следует обратиться за помощью к специалисту. Вовсе не обязательно, что это будет именно биполярное расстройство. Например, скачки настроения и уныние свойственны для депрессии или же людям с неврозами.
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