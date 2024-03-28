Ученые выяснили, на сколько лет роды снижают биологический возраст женщины

Беременность вызывает физиологический стресс для организма женщины, из-за чего ее связывали с биологическим старением. Однако новые исследования показали, что беременность может обратить этот процесс вспять.Беременность считается естественным испытанием для женского организма, способным выявить скрытые проблемы и ускорить биологическое старение. Команда медиков из Америки изучила кровь 119 женщин на разных стадиях беременности и после родов. На основе этих данных ученые смогли определить скорость биологического старения. Примерно на 18-й неделе ожидания малыша показатели скорректированного биологического возраста матери увеличились на 1-2 года. Эти эффекты возвращаются к нормальным значениям после появления ребенка на свет.«Мы также наблюдали статистически значимый «обратный ход» биологического старения по всем эпигенетическим биомаркерам начиная с позднего срока беременности и примерно до трех месяцев после родов», — отметили авторы статьи. Изменение оказалось неожиданным: некоторые женщины стали биологически моложе по сравнению с началом беременности на целых восемь лет.Однако восстановление биологического возраста после родов не происходит одинаково у всех женщин. Женщины с избыточным весом теряют меньше лет биологического возраста, чем женщины с нормальным весом. Кроме того, у матерей, кормящих грудью, биологический возраст снижался сильнее, чем у тех, кто использует молочную смесь.Исследователи планируют проводить дальнейшие исследования, чтобы узнать, сохраняются ли эти изменения со временем и какие эффекты будут при следующих беременностях.

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