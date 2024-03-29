Постоянное предпочтение сладкого или жирного – один из признаков пищевой аддикции

Врачи рассказали о четырех признаках пищевой аддикции, характеризующейся патологическим пристрастием к еде.При пищевой аддикции нарушаются нормальные механизмы потребления пищи: например, может возникать бесконтрольное поедание определенных групп продуктов. Во многих случаях такие продукты отличаются высокой калорийностью из-за значительного содержания насыщенных жиров и простых углеводов. О том, что нездоровая увлеченность такой пищей может серьезно вредить здоровью, предупредили кузбасские специалисты.«Пищевая аддикция ведет к прибавке массы тела, развитию метаболического синдрома и жирового гепатоза, нарушению метаболизма и работы печени», - отметила врач-гастроэнтеролог из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Дарья Яворская.По словам Яворской, постоянное предпочтение углводных и сладких продуктов, является одни из «говорящих» признаков пищевой аддикции.«Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого», - подчеркнула медик.В свою очередь, медицинский психолог Полина Березанских указала на четыре наиболее типичных признака пищевой аддикции.Бесконтрольные приемы пищи после сильных эмоций, переживаний;Приемы пищи независимо от того, ощущается ли реальное чувство голода;Тяга ко всему сладкому, но особенно к сладкой еде с жиром;Навязчивые мысли о еде.Полина Березанских подтвердила, что психологические проблемы (изоляция, низкая самооценка, депрессия, перенесенные в детстве травмы) вполне способны оказаться причиной переедания. Современные люди нередко используют калорийную пищу как антидепрессант, позволяющий легче переносить повседневный стресс.

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