Постоянное предпочтение сладкого или жирного – один из признаков пищевой аддикции
При пищевой аддикции нарушаются нормальные механизмы потребления пищи: например, может возникать бесконтрольное поедание определенных групп продуктов. Во многих случаях такие продукты отличаются высокой калорийностью из-за значительного содержания насыщенных жиров и простых углеводов. О том, что нездоровая увлеченность такой пищей может серьезно вредить здоровью, предупредили кузбасские специалисты.
«Пищевая аддикция ведет к прибавке массы тела, развитию метаболического синдрома и жирового гепатоза, нарушению метаболизма и работы печени», - отметила врач-гастроэнтеролог из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Дарья Яворская.
По словам Яворской, постоянное предпочтение углводных и сладких продуктов, является одни из «говорящих» признаков пищевой аддикции.
«Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого», - подчеркнула медик.
В свою очередь, медицинский психолог Полина Березанских указала на четыре наиболее типичных признака пищевой аддикции.
Бесконтрольные приемы пищи после сильных эмоций, переживаний;
Приемы пищи независимо от того, ощущается ли реальное чувство голода;
Тяга ко всему сладкому, но особенно к сладкой еде с жиром;
Навязчивые мысли о еде.
Полина Березанских подтвердила, что психологические проблемы (изоляция, низкая самооценка, депрессия, перенесенные в детстве травмы) вполне способны оказаться причиной переедания. Современные люди нередко используют калорийную пищу как антидепрессант, позволяющий легче переносить повседневный стресс.
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