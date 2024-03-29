Темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Оказывается, существуют и вкусные секреты поддержания здоровья. По крайней мере, исследователи из австралийского университета Мельбурна уверены, что темный шоколад способен улучшить работу кишечника за счет стимуляции роста полезных бактерий.

У темного шоколада существует множество полезных свойств. Он улучшает память, помогает бороться с усталостью и даже положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Недавно же австралийские ученые выяснили, что какао способно выполнять функцию пребиотика, взращивая полезные для работы кишечника бактерии.

Проведя исследование, в котором они обогатили темный шоколад пробиотиками, ученые пришли к выводу, что такой десерт способен вырабатывать постбиотики – продукт, улучшающий пищеварение и обладающий противомикробным действием.

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