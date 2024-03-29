Темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Оказывается, существуют и вкусные секреты поддержания здоровья. По крайней мере, исследователи из австралийского университета Мельбурна уверены, что темный шоколад способен улучшить работу кишечника за счет стимуляции роста полезных бактерий.У темного шоколада существует множество полезных свойств. Он улучшает память, помогает бороться с усталостью и даже положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Недавно же австралийские ученые выяснили, что какао способно выполнять функцию пребиотика, взращивая полезные для работы кишечника бактерии.Проведя исследование, в котором они обогатили темный шоколад пробиотиками, ученые пришли к выводу, что такой десерт способен вырабатывать постбиотики – продукт, улучшающий пищеварение и обладающий противомикробным действием.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки