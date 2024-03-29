Гастроэнтеролог рассказал, кому категорически противопоказан кофеин
В первую очередь, кофе противопоказан людям с нарушениями сна. Также лучше отказаться от кофеина людям, у которых наблюдаются проблемы с ЖКТ: гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника и др.
Кроме того, специалист рекомендует уменьшить дозу потребления кофе пожилым людям, потому как напиток влияет на ломкость костей и затрудняет риск артериального давления. И всегда следует помнить тот факт, что кофеин может усиливать тревожное состояние у людей, страдающих от тревожного расстройства.
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