Гастроэнтеролог рассказал, кому категорически противопоказан кофеин

Многие люди привыкли начинать свой день с чашечки кофе. Однако далеко не всем кофеин помогает взбодриться, а в некоторых случаях и вовсе противопоказан. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила кому следует быть осторожнее с кофе.В первую очередь, кофе противопоказан людям с нарушениями сна. Также лучше отказаться от кофеина людям, у которых наблюдаются проблемы с ЖКТ: гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника и др.Кроме того, специалист рекомендует уменьшить дозу потребления кофе пожилым людям, потому как напиток влияет на ломкость костей и затрудняет риск артериального давления. И всегда следует помнить тот факт, что кофеин может усиливать тревожное состояние у людей, страдающих от тревожного расстройства.

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