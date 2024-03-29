Врач Джутова: употребление хлеба в каждый прием пищи не вредит здоровью
Джутова указала, что суточная норма хлебобулочных изделий составляет 150 граммов. Однако, по ее словам, здоровым людям не стоит переживать о несоблюдении нормы или употреблении хлеба с каждым приемом пищи, поскольку это не окажет существенного воздействия на здоровье. Главное, чтобы питание было сбалансированным, подчеркнула диетолог.
"Калорийность хлеба из обойной пшеничной муки составляет в среднем 202 килокалории на 100 граммов продукта, из пшеничной муки высшего сорта — 233 килокалории, улучшенный хлеб с добавками — в среднем 263 килокалории, а сдоба — до 346 килокалорий на 100 граммов. Это необходимо учитывать, особенно если стоит задача контролировать вес", - Марьяна Джутова.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум какой хлеб следует избегать.
"Самый вредный хлеб обычно связывается с видами, содержащими большое количество добавок, рафинированных ингредиентов и высокий уровень сахара", - говорит Строков.
Вот несколько типов хлеба, которые часто считаются менее здоровыми:
Белый хлеб: белый хлеб производится из рафинированной муки, из которой удалены оболочка и клейковина, оставляя в основном углеводы. Он имеет высокий гликемический индекс, что может вызывать быстрый всплеск уровня сахара в крови.
Хлеб с добавленным сахаром: некоторые виды хлеба, особенно те, которые содержат фруктовые начинки или глазурь, могут содержать значительное количество сахара, что делает их менее здоровыми.
Промышленно произведенный хлеб: хлеб, произведенный на промышленных заводах, часто содержит различные добавки, консерванты и усилители вкуса, которые могут быть вредными для здоровья, особенно если их потребление происходит в больших количествах.
Хлеб из белой муки без добавок: этот вид хлеба часто содержит мало питательных веществ и волокон, так как оболочка и клейковина были удалены в процессе рафинирования муки.
Хлеб с высоким содержанием соли: некоторые виды хлеба могут содержать большое количество соли, что может быть вредно для здоровья сердца и повышать риск гипертонии.
"Здоровые альтернативы включают в себя хлеб из цельнозерновой муки, ржаной хлеб, хлеб без добавленного сахара и хлеб, содержащий большое количество клетчатки и натуральных ингредиентов", - утверждает Строков.
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