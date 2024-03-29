Врач Джутова: употребление хлеба в каждый прием пищи не вредит здоровью

Употребление хлебав каждый прием пищи не навредит здоровью, заявила кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.Джутова указала, что суточная норма хлебобулочных изделий составляет 150 граммов. Однако, по ее словам, здоровым людям не стоит переживать о несоблюдении нормы или употреблении хлеба с каждым приемом пищи, поскольку это не окажет существенного воздействия на здоровье. Главное, чтобы питание было сбалансированным, подчеркнула диетолог."Калорийность хлеба из обойной пшеничной муки составляет в среднем 202 килокалории на 100 граммов продукта, из пшеничной муки высшего сорта — 233 килокалории, улучшенный хлеб с добавками — в среднем 263 килокалории, а сдоба — до 346 килокалорий на 100 граммов. Это необходимо учитывать, особенно если стоит задача контролировать вес", - Марьяна Джутова.Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум какой хлеб следует избегать."Самый вредный хлеб обычно связывается с видами, содержащими большое количество добавок, рафинированных ингредиентов и высокий уровень сахара", - говорит Строков.Вот несколько типов хлеба, которые часто считаются менее здоровыми:Белый хлеб: белый хлеб производится из рафинированной муки, из которой удалены оболочка и клейковина, оставляя в основном углеводы. Он имеет высокий гликемический индекс, что может вызывать быстрый всплеск уровня сахара в крови.Хлеб с добавленным сахаром: некоторые виды хлеба, особенно те, которые содержат фруктовые начинки или глазурь, могут содержать значительное количество сахара, что делает их менее здоровыми.Промышленно произведенный хлеб: хлеб, произведенный на промышленных заводах, часто содержит различные добавки, консерванты и усилители вкуса, которые могут быть вредными для здоровья, особенно если их потребление происходит в больших количествах.Хлеб из белой муки без добавок: этот вид хлеба часто содержит мало питательных веществ и волокон, так как оболочка и клейковина были удалены в процессе рафинирования муки.Хлеб с высоким содержанием соли: некоторые виды хлеба могут содержать большое количество соли, что может быть вредно для здоровья сердца и повышать риск гипертонии."Здоровые альтернативы включают в себя хлеб из цельнозерновой муки, ржаной хлеб, хлеб без добавленного сахара и хлеб, содержащий большое количество клетчатки и натуральных ингредиентов", - утверждает Строков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки