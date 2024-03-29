Диетолог Джервасио: отказ от еды с добавленным сахаром способствует разгону метаболизма
Диетолог Джервасио отметила, что увеличивающаяся без объективных причин жировая масса – один из характерных признаков замедления метаболизма у взрослых людей.
«После 40 лет многие люди жалуются на растущие объемы и появление складок на теле, хотя рацион остается прежним, уровень подвижности сохраняется», - констатировала эксперт.
По мнению диетолога, главным виновником такого замедления метаболических процессов, ведущего к полноте, является разнообразная подслащенная пища. В свою очередь, отказ от еды с добавленным сахаром способствует разгону метаболизма. Об этом проинформировал портал Pronews.gr.
«Особенно опасны магазинные десерты с длительным сроком хранения, в составе которых содержится большое количество рафинированного сахара и вредных жиров», - заявила Кэтрин Джервасио.
Диетолог предупредила, что особенно вредно употреблять продукты с добавленным сахаром на пустой желудок – это чревато резкими скачками сахара, которые плохо влияют на обмен веществ. Вместо готовых сластей специалист советует есть ягоды и фрукты, которые обеспечивают организм витаминами, минералами и клетчаткой, отсутствующими в десертах готового производства.
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