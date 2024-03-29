Нижнее давление выше нормы: кардиолог Кореневич назвала 5 причин, почему так бывает

Уверены, что об изолированной диастолической артериальной гипертонии слышали немногие. Это когда повышены не оба показателя на тонометре, а только один — второй.Что показывает нижнее давлениеПоказатель артериального давления при измерении на тонометре состоит из двух цифр. Возьмем для примера 120/90. Первая цифра — 120 — показывает систолическое давление, которое часто называют верхним или сердечным. По нему можно судить о максимальном давлении крови во время сокращения сердца — систолы.Вторая же цифра — 90 — как раз показывает диастолическое давление, или, как часто говорят, нижнее. Оно указывает на минимальное значение артериального давления в момент полного расслабления сердца — диастолы.Почему повышается нижнее давлениеКак объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич, чем хуже расслабление сердца, тем выше нижнее давление — соответственно, тем меньше крови поступает в кровоток.«Когда нарушено расслабление (диастола), сердце отдыхает меньше, чем ему необходимо. Чем выше нормы диастолическое давление, тем хуже сердечный выброс. Весь организм недополучает питание и кислород. У сердца работы больше и меньше отдыха, плюс дефицит питания самой сердечной мышцы», — рассказала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.При стойком повышении нижнего давления выше 90 мм рт. ст. врачи могут поставить диагноз «изолированная диастолическая артериальная гипертония». В этом случае разрыв с верхним давлением сокращается до 30 единиц и менее. В норме же, как уточняет специалист, он должен быть в пределах 30-50 единиц.Вот пять возможных причин изолированной диастолической гипертонии, которые называет кардиолог:неисправность тонометра или неправильная техника измерения давления;сердечная недостаточность (ХСН). При этом состоянии человека беспокоят слабость, утомляемость, отеки на ногах и одышка;тахиаритмия или тахикардия;патология клапанов сердца, чаще всего стеноз (сужение) аортального клапана;патология почечных артерий.Для уточнения причины врач может назначить ЭКГ, эхокардиографию (УЗИ сердца), УЗИ почечных артерий, УЗИ почек и надпочечников.Если ничего не нашлиТакое тоже бывает, и даже, по словам Анны Кореневич, весьма часто.Если проведенные исследования не увидели значимых отклонений внутри организма, причина повышения нижнего давления может скрываться в неправильном образе жизни:низкой физической активности,вредных привычках,нарушениях сна,частом стрессе.Останется найти виновника и внести коррективы в свой образ жизни. Хотя сделать это будет, скорее всего, очень непросто — придется постараться.

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