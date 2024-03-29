Невролог Пицуха объяснила, почему немеют икры

Онемение икр — довольно неприятное ощущение, которое проявляется потерей чувствительностей тканей. И это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, который может говорить о тех или иных нарушениях в организме.Онемение не всегда связано с серьезными или опасными причинами. Например, стопы и голени могут неметь из-за холода. Низкие температуры провоцируют сужение кровеносных сосудов, а временное нарушение кровообращения, в свою очередь, снижает чувствительность тканей. Но если дело не в этом? По каким еще причинам немеют икры, «Доктору Питеру» рассказала Светлана Пицуха, главный специалист, врач-невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Неправильно сидитеДовольно частой причиной онемения является длительное сидение в одной и той же позе. В этом случае у человека может произойти сдавливание икроножного нерва, который отвечает за передачу нервных импульсов к задней части ноги, стопам и подколенной области. Через некоторое время после смены позы работа нервных волокон восстанавливается, а онемение проходит. Впрочем, у онемения могут быть и более серьезные причины.Выраженный дефицит витаминовОнемение может свидетельствовать о выраженном дефиците некоторых микроэлементов. Например, калия, натрия, магния и особенно витамина B12. Это вещество принимает активное участие в выработке клеток крови и поддержке нервной системы. Витамин B12 входит в состав миелиновой оболочки нервных волокон, через которую происходит передача нервных импульсов между нейронами. Недостаток B12 может провоцировать различные неврологические симптомы и анемию. При этом помимо онемения могут ощущаться покалывание, жжение или чувство «ползающих мурашек».Расстройства периферической нервной системыДостаточно часто причину онемения стоит искать в различных расстройствах периферической нервной системы. Потеря чувствительности вместе с болью может выступать побочным симптомом радикулопатии, или «корешкового синдрома». Для этого заболевания характерно повреждение или защемление корешков спинномозговых нервов. Наиболее частые провокаторы синдрома — искривление позвоночника и нарушение осанки, ожирение, малоподвижный образ жизни, остеохондроз и его осложнения: протрузии, грыжи межпозвоночных дисков и т.д.Онемение часто наблюдается и у пациентов с полинейропатией. Это целая группа заболеваний, при которых происходит поражение периферических нервов. Одной из его разновидностей является диабетическая нейропатия, развивающаяся при сахарном диабете.Рассеянный склерозПри рассеянном склерозе онемение становится одним из побочных эффектов разрушения миелиновой оболочки нервных волокон. У пациентов с таким диагнозом онемение распространяется и на ноги, и на руки, сопровождаясь покалыванием и ползанием мурашек.Нарушение кровообращенияЕще одна возможная причина онемения — заболевания и патологические состояния, связанные с нарушением кровообращения. Так, с недостатком чувствительности могут сталкиваться люди, ведущие сидячий образ жизни. Гиподинамия или недостаток физической активности способствуют ухудшению кровотока в ногах.К более серьезным диагнозам относится атеросклероз. При этом заболевании внутренний просвет сосудов сужается из-за отложений бляшек холестерина. Кровь перестает нормально циркулировать, а ноги испытывают недостаток кровоснабжения. Принято считать, что атеросклероз — это удел пожилых людей. Однако болезнь может возникнуть и в молодом возрасте. Например, из-за малоподвижного образа жизни, пристрастия к вредной пище или курению.Внезапное онемение, сопровождающееся болью, синюшностью или покраснением кожи, может быть признаком синдрома Рейно. Это редкое заболевание, которое проявляется в резких спазмах периферических сосудов и серьезном сокращении кровотока.Варикозное расширение венОнемение ног не относится к числу самых распространенных симптомов варикоза. Тем не менее нарушение чувствительности может возникать на фоне отеков, которые часто сопутствуют застою крови в ногах. Отек может сдавливать нервные пучки, что приводит не только к онемению, но и к покалыванию или мурашкам в голени.Ревматоидный артритДавление на нервные волокна способно усиливаться в результате воспалительных и дегенеративных процессов в суставах на фоне ревматоидного артрита. Это заболевание также может выступать провокатором периферической нейропатии, одним из характерных симптомов которой как раз является онемение.Частое онемение в икрах должно стать поводом для обращения к врачу и проведения диагностики, особенно если потере чувствительности сопутствуют боль, жжение или другие неприятные ощущения. Для начала можно проконсультироваться с терапевтом. Специалист проведет первичный осмотр, выслушает жалобы и при необходимости даст направление к узким специалистам — неврологу или сосудистому хирургу.

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