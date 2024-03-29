Диетолог Джервасио назвала 3 продукта, которые мешают разогнать метаболизм

Набор жировой массы без объективных причин - один из основных признаков замедления метаболизма. Чем старше человек, тем проблема актуальнее. После 40 лет многие люди жалуются на растущие объемы и появление складок на теле, хотя рацион остается прежним, уровень подвижности сохраняется.Диетолог Кэтрин Джервасио считает, что с точки зрения питания основной виновник замедленного метаболизма - еда с добавленным сахаром.Особенно опасны магазинные десерты с длительным сроком хранения, в составе которых большое количество рафинированного сахара и вредных жиров. Об этом пишет Pronews.gr.Любителям сладкого специалист посоветовала заменить печенье и конфеты на домашний фруктовый сорбет.Одним из худших вариантов завтрака диетолог назвала сладкие хлопья. Такая еда провоцирует скачки сахара и плохо влияет на обмен веществ, добавила она, посоветовав в первый прием пищи есть белки с полезными жирами. Например, яичницу с авокадо и шпинатом.Третий продукт, от которого лучше отказаться, - это йогурт с добавками.Врач-диетолог Юлия Лементина рассказала специально для МедикФорум, почему для "разгона" метаболизма этого недостаточно."Скорость метаболизма зависит от генетики и общего образа жизни. Чтобы его усилить необходимо комплексное воздействие", - говорит Лементина.Лементина назвала несколько способов, как можно стимулировать метаболизм:Употребление пищи регулярноРегулярные приемы пищи помогают поддерживать высокий метаболизм, поскольку организм начинает расходовать энергию на переваривание и усвоение пищи.Увеличение физической активности"Аэробные упражнения, такие как бег, плавание, езда на велосипеде и ходьба, а также силовые тренировки помогают ускорить метаболизм".Это помогает сжигать больше калорий во время тренировок и даже в состоянии покоя.Упражнения с высокой интенсивностьюHIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) способствуют увеличению скорости метаболизма и улучшению кардио-здоровья.Увеличение мышечной массыЧем больше мышечной массы у вас, тем быстрее ваш метаболизм."Силовые упражнения, такие как подтягивания, отжимания, приседания и махи гантелями, помогут увеличить мышечную массу".Питание с высоким содержанием белкаБелок требует больше энергии для переваривания, чем углеводы или жиры. Поэтому увеличение потребления белка может помочь ускорить метаболизм.Полноценный сонНедостаток сна может замедлить метаболизм и привести к набору веса. Старайтесь спать от 7 до 9 часов в сутки, чтобы поддерживать здоровый метаболизм."Эти стратегии в комбинации могут помочь ускорить метаболизм и достичь желаемых результатов в поддержании здоровья и контроле веса. Однако перед внесением изменений в свой режим питания или физической активности рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом", - говорит Лементина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки