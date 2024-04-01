Геронтолог Светлана Трофимова: тофу является одним из лучших продуктов для достижения долголетия.Геронтолог Трофимова обратила внимание на способность тофу продлевать жизнь. Медик рассказала, что этот продукт входит в традиционный рацион людей, живущих в регионах, где отмечается наиболее высокая частота долгожителей.«Тофу – очень популярный продукт у долгожителей, которые живут в так называемых голубых зонах, места, где живет наибольшее число людей, возраст которых превысил 100 лет», - заявила Светлана Трофимова.Тофу представляет собой прессованный соевый творог, так называемый соевый сыр. В нем содержат изофлавоны – вещества антиоксидантного действия, борющиеся с воспалением и защищающие от появления патологий, ассоциированных со старением. Для женщин средних лет этот продукт часто называют «эликсиром молодости», поскольку он помогает женскому организму легче переносить возрастное уменьшение половых гормонов. Также его употребление эффективно снижает риск рака молочной железы.Вдобавок тофу – это великолепный источник растительного белка без сопровождения холестерина. Ученые считают, чтопотребление белка должно быть регулярным и как можно более разнообразным – благодаря этому можно эффективнее контролировать аппетит и вес, уровни сахара и холестерина в крови, артериальное давление, что в конечном итоге продлевает здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы.Кроме того, тофу богат кальцием, и его поедание защищает от возрастных проблем с ослаблением м потерей костной массы, усиливает профилактику остеопороза, трещин и переломов.

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