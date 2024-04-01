Эксперт Лялина: томатный сок продлевает молодость и снижает риск сердечных заболеваний

По словам Ирины Лялиной, томатный сок дает организму много ликопина, антиоксиданта, который улучшает состояние сосудов и препятствует тромбозу.Эксперт Лялина сообщила, что употребление томатного сока продлевает молодость организма и снижает риск сердечных заболеваний.«Этот овощной сок служит и для поддержания молодости, и для снижения сердечных заболеваний (так как снижает плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов), и для профилактики рака».Лялина уточнила, что антиоксидант ликопин, которым так богат сок томатов, обладает выраженным противовоспалительным действием. Кроме того, в соке присутствуют важные витамины (в частности, витамин А, витамин С, витамин В6, витамин РР, витамин К), а также магний и пектин (разновидность клетчатки). Его прием может стимулировать работу пищеварения, оказывая желчегонное действие и улучшая перистальтику – в целом это хорошее природное средство от запоров.Вдобавок при употреблении томатного сока происходит активизация выработки серотонина, известного как «гормон радости». Таким образом, может улучшаться настроение, снижается психологическое напряжение. Пить томатный сок полезно при стрессе.«Томатный сок можно пить не более двух стаканов в день и желательно за 30 минут до или после приема пищи», - констатировала эксперт.

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