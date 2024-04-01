Врач Помойнецкая назвала продукты, которые могут содержать вызывающие рак токсины
Врач Помойнецкая объяснила, как пищи в организм могут попадать вызывающие рак токсичные компоненты. По словам медика, одним из таких ядов являются афлатоксины, образующиеся в ходе процессов жизнедеятельности плесневых грибов.
Помойнецкая сообщила, что ученым сегодня хорошо известно о негативном влиянии афлактоксинов на состояние печени и легких. Из-за их действия перегружается иммунная система человека, а также возникает риск воспаления, его появления или же обострения хронических состояний.
«При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы», - предупредила врач Ольга Помойнецкая в Telegram.
Терапевт подробно перечислила, из какой пищи в организм попадают провоцирующие рак токсины.
Низкосортные, плохого качественные кофе и какао;
Зараженные плесенью хлебобулочные изделия,;
Обсемененные орехи, бобы, семечки;
Залежалый сыр;
Пакетированный чай из сырья низкого качества.
Медик обратила внимание на то, что потенциально канцерогенные токсичные вещества могут содержать в себе «зараженные» домашние заготовки.
«Есть мнение, что старое варенье можно переварить и использовать для выпечки. Экспериментировать так точно не стоит», - подчеркнула специалист.
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