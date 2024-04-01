Врач Помойнецкая назвала продукты, которые могут содержать вызывающие рак токсины

Кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая: хлебобулочные изделия могут оказаться источником вызывающих рак афлатоксинов.Врач Помойнецкая объяснила, как пищи в организм могут попадать вызывающие рак токсичные компоненты. По словам медика, одним из таких ядов являются афлатоксины, образующиеся в ходе процессов жизнедеятельности плесневых грибов.Помойнецкая сообщила, что ученым сегодня хорошо известно о негативном влиянии афлактоксинов на состояние печени и легких. Из-за их действия перегружается иммунная система человека, а также возникает риск воспаления, его появления или же обострения хронических состояний.«При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы», - предупредила врач Ольга Помойнецкая в Telegram.Терапевт подробно перечислила, из какой пищи в организм попадают провоцирующие рак токсины.Низкосортные, плохого качественные кофе и какао;Зараженные плесенью хлебобулочные изделия,;Обсемененные орехи, бобы, семечки;Залежалый сыр;Пакетированный чай из сырья низкого качества.Медик обратила внимание на то, что потенциально канцерогенные токсичные вещества могут содержать в себе «зараженные» домашние заготовки.«Есть мнение, что старое варенье можно переварить и использовать для выпечки. Экспериментировать так точно не стоит», - подчеркнула специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки