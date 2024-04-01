Лишним не будет: 5 признаков, что вам нужно пройти колоноскопию раньше 45 лет

Многие люди побаиваются проходить колоноскопию. Однако именно это обследование помогает не упустить смертельно опасный рак толстой кишки.Современная медицина позволяет эффективно лечить рак даже на поздних стадиях. Однако шансы на успех гораздо выше, если болезнь найдут и начнут лечить как можно раньше.Принято думать, что в первую очередь онкозаболевания угрожают пожилым людям, значит, именно им особенно важно проходить профилактические обследования. Например, всем людям старше 45 лет врачи рекомендуют делать колоноскопию раз в год по показаниям, чтобы удостовериться в отсутствии признаков колоректального рака.СправкаИсследование толстой кишки проводят с помощью специального аппарата с гибкой трубкой под названием «колоноскоп». На конце трубки прикреплена крохотная цифровая камера. Аппарат вводится через сфинктер. Врач наблюдает за состоянием организма на отдельном экране.Однако есть несколько причин пройти через эту процедуру даже тем, кому еще не исполнилось 45 лет.Кровь в стулеГастроэнтеролог Кэрол Макарон предупреждает: кровь в стуле — всегда повод начать нервничать. Далеко не всегда этот симптом указывает именно на рак, иногда так проявляет себя геморрой. Но лучше не заниматься самодиагностикой и проверить свое здоровье у врача. Причем не важно, какую именно кровь вы увидели — свежую или темно-коричневую, успевшую свернуться.Ваш кишечник начал вести себя странноКак отмечает гастроэнтеролог Джеффери Дукер, любые продолжительные изменения, связанные с кишечником, могут указывать на болезнь. Например, если вы стали чаще либо реже ходить в туалет или вас внезапно стал регулярно беспокоить запор.Тревогу точно пора бить, если изменения продолжаются несколько дней подряд. Лучше на всякий случай пройти обследование.Вы страдаете от боли в животеЕсли у вас уже некоторое время появляются боли в животе разной степени интенсивности и вы сами не можете понять, что происходит, не откладывайте визит в больницу.Кстати, если вы внезапно, без особых причин, еще и начали стремительно терять вес, лучше получить направление на колоноскопию у врача.У ваших родственников был рак толстой кишкиПо словам Макарон, люди, у которых есть родители, братья, сестры или дети, болевшие колоректальным раком, должны пройти обследование до 45 лет.«Если у вас есть родственник первой степени родства с колоректальным раком, то, согласно метаанализу нескольких исследований, ваш риск примерно в два раза выше», — отмечает врач.У вас есть анемия, болезни кишечника или уже был ракЖелезодефицитная анемия — очень распространенное явление среди молодых женщин. Обычно достаточно просто следовать советам терапевта, чтобы привести этот показатель в норму. Однако в некоторых случаях анемия на самом деле указывает на развитие рака толстой кишки. Так что не будет лишним пройти дополнительное обследование.Если у вас воспалительное заболевание кишечника, вам также следует пройти колоноскопию до 45 лет. Недуги такого рода повышают риски.

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