Нормы тромбоцитов в крови: что будет, если их мало или много, — объясняет гематолог

Кровяные пластинки и пластины Боцицеро — альтернативные названия тромбоцитов. Наряду с эритроцитами — красными клетками крови и лейкоцитами — белыми клетками, они влияют на состояние здоровья.Эти пластинки при выполнении анализа крови подсчитывают — аналогично тому, как считают количество красных и белых клеток. Для тромбоцитов есть определенные нормативные значения, которые отличаются по возрасту и полу. Какую функцию выполняют эти клетки? И что хуже: если их становится слишком мало или, наоборот, очень много? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Олег Кузнецов, врач-гематолог, терапевт высшей категории клиники «АБИА».Устранить повреждение сосудовНормальная реакция со стороны всей системы свертывания крови на любое, даже самое мелкое повреждение сосудов зависит от взаимодействия между:самой стенкой кровеносного сосуда;циркулирующими в крови кровяными пластинками — тромбоцитами;факторами свертывания крови.Такой эффективный и быстрый механизм остановки кровотечения при повреждении кровеносных сосудов, безусловно, необходим для выживания. Если бы не было системы свертывания, образующей тромбы, мы бы истекли кровью уже после самого незначительного ранения, даже от ссадин и царапин.Строгий контроль, чтобы не было проблемХотя система свертывания направлена на образование тромбов и за счет них — остановки кровотечения, такая реакция должна жестко контролироваться, чтобы предотвратить образование обширных тромбов, которые могут навредить организму. Кроме того, важно не только образовать тромбы, которые остановят кровотечение, но и разрушить их после устранения повреждения. У здоровых людей эта система работает стройно и безотказно.Тромбоциты — важное звеноВажным звеном в такой сложной системе, защищающей организм от кровотечений, являются тромбоциты. Эти кровяные пластинки образуются в костном мозге из одной из самых крупных клеток в организме — мегакариоцита. Основная их функция — образование механических пробок во время нормальной гемостатической реакции в ответ на повреждение сосудов. Проще говоря, при любых повреждениях, ранениях сосудов они выполняют функции лейкопластыря, заклеивающего дефекты в стенках. Если это мелкие дефекты, подобных действий вполне хватает, чтобы предупредить потерю крови из сосуда. При более обширных — они становятся своего рода скорой помощью, а затем подключаются и более сложные механизмы. Нормальным считается уровень тромбоцитов в диапазоне 150-450 х 109/л.Если тромбоцитов недостаточноОдной из важных причин развития патологических кровотечений является низкий уровень тромбоцитов в периферической крови. Это состояние называется тромбоцитопения. Клинически проявляется в виде петехий (точечных кровоизлияний) и экхимозов (синячков), носовых и десневых кровотечений.Наиболее опасными являются петехиальные проявления на коже лица, шеи и слизистых полости рта. Это может быть признаком наличия петехиальной сыпи также и на мозговых оболочках. Маточные, желудочно-кишечные кровотечения и гематурия встречаются реже и, как правило, имеют место при глубокой тромбоцитопении.Есть критические значенияТромбоциты на уровне 100,0х109/л полностью обеспечивают гемостаз (процесс свертывания) и позволяют проводить даже оперативные вмешательства и родоразрешение без риска развития кровотечений.Критическим, т.е. опасным для развития тяжелого геморрагического синдрома является уровень тромбоцитов ниже 10 х 109/л. Безопасным считается уровень тромбоцитов выше 30-50 х 109/л, что обеспечивает нормальное существование больного без спонтанной кровоточивости и не снижает качества жизни пациента.Если тромбоцитов многоДругим противоположным нарушением является повышение уровня тромбоцитов выше 450 х 109/л. Данное изменение называется тромбоцитозом. На этом фоне возникают риски развития тромботических событий — образования тромбов в местах, где этого не нужно. А при уровне тромбоцитов более 1200-1500 х 109/л возникают риски опасных для жизни тромбозов.Тромбоцитоз может быть связан с нарушением работы костного мозга и процессов образования тромбоцитов из клеток предшественников, а также быть вторичными изменениями на фоне различных патологических процессов. Сюда можно отнести железодефицитную анемию, воспалительные заболевания, онкологию, бактериальные инфекции, состояние после травм и операций и другие причины.Соответственно, очень важно вовремя найти и понять причины снижения или повышения тромбоцитов в крови для предупреждения опасных осложнений.

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