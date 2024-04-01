При каком давлении пора пить таблетки? Цифры от врача

Цифры нормального давления — 120 на 80 мм рт. ст. — знают все. А что делать, если тонометр показывает больше? В некоторых случаях можно обойтись без лекарств. Но есть показатели, когда препараты нужны и даже не один. При каком давлении надо пить таблетки, рассказал кардиолог Герман Гандельман.Какое давление считается повышеннымДавление 131 на 81 мм рт. ст. считается «серой зоной». Его расценивают как гипертонию, но можно попробовать справиться с ней без лекарств.Если человек находится в группе риска по развитию осложнений гипертонии, даже с давлением в переделах 131 на 81 мм рт. ст. принимать препараты нужно обязательно.Вот кто в группе риска: - люди в возрасте 65 лет и старше; - люди с некоторыми заболеваниями — сахарный диабет, болезни сердца, сердечная недостаточность, болезни почек; - перенёсшие инфаркт или инсульт.При давлении 140 на 90 мм рт. ст. обойтись без таблеток не получится. А с давлением выше 150 на 90 мм рт. ст., нужно пить уже два препарата, сказал врач «Аргументам и фактам».Главные ошибки в борьбе с давлениемВ России гипертоники совершают две главные ошибки: занимаются самолечением и не принимают лекарства, рассказывал кардиолог Филипп Копылов.Он перечислил народные способы, которые точно не помогут снизить давление:холодные процедуры, употребление мятного чая, горячие ванночки для ног, уксусные компрессы.Проверенные методы лечения артериальной гипертензии — приём подобранной терапии и контроль за давлением. Подбирать терапию и вносить в неё изменения должен ваш лечащий врач. А заниматься самолечением недопустимо.

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