PLOS Genetics: чайный гриб способен бороться с диабетом и ожирением

Недавнее исследование, проведенное в University of North Carolina at Chapel Hill, дало новый взгляд на то, как чайный гриб, популярный напиток, может влиять на здоровье человека посредством изменения в метаболизме организма.Чайный гриб, известный также как Комбуча (КТ), давно привлекает внимание благодаря своим предполагаемым пробиотическим свойствам и потенциальной пользе для здоровья.Исследование, проведенное на модельном организме Caenorhabditis elegans (нематода), показало, что микробы, содержащиеся в чайном грибе, могут активно влиять на метаболизм организма хозяина. Эти микроорганизмы успешно колонизируют кишечник нематоды и вызывают широкомасштабные изменения в генах, ответственных за метаболизм липидов.Основываясь на этом исследовании, ученые предполагают, что употребление чайного гриба может стимулировать метаболическую реакцию, схожую с реакцией организма на голодание. Эти изменения в метаболизме включают увеличение активности ферментов, разрушающих жиры, и снижение образования триглицеридов, что может привести к снижению уровня жира в организме.Результаты не только подтверждают потенциальную пользу чайного гриба для здоровья, но и открывают новые возможности для дополнительных подходов к улучшению здоровья через изменение микробиома организма. Однако, как отмечают ученые, требуется дальнейшее исследование, чтобы полностью понять механизмы, лежащие в основе этих изменений, и их потенциальные последствия для здоровья человека.Это исследование может открыть новые перспективы в области здравоохранения и питания, а также привести к разработке новых стратегий для борьбы с метаболическими заболеваниями, такими как диабет и ожирение.

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