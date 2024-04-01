BMJ: учёные провели связь между способностью стоять на одной ноге и долголетием человека

Исследование учёных показало, что способность выполнять 10-секундную стойку на одной ноге (10-секундная МНК) может быть ключевым индикатором здоровья у людей старше 50 лет. Цель исследования заключалась в оценке связи между этим тестом и смертностью от всех причин, а также в определении, добавляет ли он дополнительную прогностическую информацию помимо стандартных демографических и клинических данных.Согласно порталу BMJ, в рамках исследования были проанализированы данные 1702 человек в возрасте от 51 до 75 лет. Специалисты оценили антропометрические показатели, клинический статус и данные о способности пройти 10-секундный тест OLS. Оказалось, что 20,4% участников не смогли выполнить этот тест.В течение медианного периода наблюдения в 7 лет умерли 7,2% участников, причем смертность была выше среди тех, кто не смог пройти тест (17,5% против 4,6%). Анализ показал, что кривые выживаемости были значительно хуже для тех, кто не смог пройти 10-секундный тест OLS.После коррекции на различные факторы риска, такие как возраст, пол, индекс массы тела и сопутствующие заболевания, выяснилось, что участники, не справившиеся с тестом, имели более высокий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто успешно прошел тест (ор = 1,84). Добавление данных о 10-секундной стойке к модели риска смерти значительно улучшило прогнозирование риска смерти.Выводы исследования подтверждают, что способность успешно выполнить 10-секундную стойку на одной ноге является важным показателем здоровья и связана со смертностью от всех причин у людей старше 50 лет. Эти результаты подчеркивают потенциальную пользу включения этого теста в рутинный медицинский осмотр для данной возрастной группы. Несмотря на некоторые ограничения, такие как недавние падения или уровень физической активности, 10-секундный тест может быть полезным инструментом для оценки риска и предотвращения неблагоприятных последствий для здоровья.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки