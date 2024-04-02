Врач Провоторова оценила прием соков на завтрак и назвала вариант для защиты от тромбов

Эпидемиолог Маргарита Провоторова посоветовала никогда не пить на пустой желудок сладкие фруктовые соки, включая свежевыжатые.Свежие соки после отжима овощей или фруктов могут присутствовать в первом приеме пищи при условии, что их компоненты не вызывают аллергии. Также важно помнить, что такие напитки не рекомендуется употреблять натощак: в них содержатся кислоты и другие активные вещества, способные вызывать раздражение слизистой пищеварительного тракта и ухудшат самочувствие. Сладкие напитки при приеме на пустой желудок провоцируют резкие колебания уровней сахара и инсулина в крови – это негативно влияет на работу эндокринной системы, «ломает» нормальный аппетит, повышает риски ожирения и диабета.Врач Провоторова оценила прием соков на завтрак в комментарии порталу «здоровое-питание.рф». По мнению медика, любителям свежевыжатых соков предпочтительнее употреблять их в виде смузи – напитков, состоящих из измельченной мякоти плодов.«Смузи для организма полезнее, чем сок, потому что в первом случае сохраняется овощная и фруктовая клетчатка», - пояснила эксперт.Также Маргарита Провоторова назвала наиболее полезные виды соков на завтрак. Например, это морковный сок. Морковь является источником каротина, которые преобразуется в человеческом теле в витамин А, действующий как мощный антиоксидант, продлевающий молодость организма. Но сок из моркови нужно обязательно заправлять жиром, сливками или оливковым маслом, для оптимального усвоения каротина, заметила специалист.Отдельно Провоторова назвала вариант сока для защиты от тромбов – это смешанные перемолотые томат, огурец и сладкий перец.«Такое сочетание овощей даст витамин С и ликопин, который обладает сильным антиоксидантным действием и препятствует образованию сгустков крови, а также снижает риск инсульта», - заявила эксперт.

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