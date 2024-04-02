«Беспокоюсь из-за всего»: врач объяснила, как нехватка магния усиливает тревожность

Иногда мы ощущаем необъяснимую тревогу, плохо спим, страдаем от перепадов настроения и недомоганий. Такое может быть не только из-за стресса, а еще из-за нехватки полезных веществ — например, магния.Тревожность обычно развивается на фоне проблем с психикой, постоянных стрессов и перегрузок. Но бывает так, что провоцируют ее еще и различные дефициты — в том числе, магния и витамина В6.Как распознать, что проблема именно в этом? Объясняет Надежда Головчанская — врач-невролог, рефлексотерапевт клиники «АБИА».Зачем нам магний«По распространенности в природе — это один из четырех важнейших минералов. Без него невозможны около 300 разных биохимических процессов нашего организма. Но есть данные, что до 90% населения в той или иной мере страдает от нехватки магния, что выражается в неврологических и физических расстройствах. Тревожность тоже может снижать магний, формируя порочный круг — вы тревожитесь, магний уменьшается. Меньше магния — выше тревога», — рассказывает врач.Когда потребность вышеПри многих состояниях и хронических патологиях потребность организма в магнии повышается, что провоцирует состояние его дефицита. Подобное возможно при беременности, на фоне тяжелых физических нагрузок, в условиях стресса или перенесенной тяжелой инфекции. Проблемы с магнием и тревожность могут провоцироваться:патологиями пищеварительной системы, из-за которых усвоение магния из пищи снижено;поражениями почек;проблемами эндокринной системы;патологиями сердца и сосудов;разными вариантами воспалительных процессов;приемом некоторых препаратов (диуретики, антибиотики).Продукты-провокаторы«Возможно снижение усвоения магния из-за изобилия в рационе белковой, жирной пищи, алкоголя, кофеина, — продолжает невролог. - Также ухудшает ситуацию с магнием избыточный прием кальция и кальцийсодержащих продуктов питания. Возможно и пониженное поступление магния с пищей (т.к. почвы для выращивания пищи обеднены, питьевая вода обработана). Причины дефицита абсолютно разные».В крови содержится небольшой постоянный процент магния, а до 60% его содержится в костях и зубах, остальная часть — в составе мышц и органов.«При недостатке магния в крови он сразу высвобождается из своего депо (больше всего магния содержится в костях), а потому даже при появившихся признаках дефицита лабораторные показатели магния крови могут быть в норме», — предупреждает невролог.Недостаток или дефицит магния трудно установить по результатам анализов. Лечение препаратами магния чаще назначается на основе анализа жалоб, еще до получения лабораторных показателей.Признаки дефицитаКогда магний активно расходуется организмом, но пополнения запасов (депо магния) недостаточно, у человека наблюдаются признаки его дефицита. Недостаточный уровень магния может усугублять и течение ряда заболеваний и состояний.Так, например, часто при снижении уровня магния отмечаются:мышечные спазмы,боли в спине,запоры,нарушение сна и засыпания,повышается риск метаболического синдрома,увеличивается вероятность подъемов артериального давления,появляется состояние общей необоснованной усталости, тревожности, сердцебиения,уменьшается физическая и умственная работоспособность.Связь со стрессомОдна из важнейших задач магния — это регулирование процессов расслабления в организме. Магний способствует выработке соответствующих нейромедиаторов и гормонов, отвечает за расслабление мышечного волокна. Важно понимать, что мышечные клетки находятся в том числе и в стенках сосудов.«Если рассматривать взаимосвязь между стрессом, тревожностью и дефицитом магния, то эти состояния могут сильно увеличить потерю магния, вызывая дефицит. А он, в свою очередь, может повысить восприимчивость организма к стрессу. Эти процессы неразделимы», — объясняет невролог.Когда тревожность выраженная — то есть, сопровождается явными нарушениями сна, повседневной активности, эмоциональностью, то профилактического приема препаратов магния или усиления поступления этого макроэлемента с питанием может оказаться недостаточно.«Лучше дополнительно обратиться за квалифицированной помощью к психотерапевту, чтобы не допустить усугубление развития состояния и получить адекватное лечение», — говорит эксперт.

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