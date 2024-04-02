Терапевт Помойнецкая назвала опасные продукты, способные вызывать воспаление и рак

Все продукты с видимыми признаками плесени и затхлым запахом, даже самые полезные (например, орехи, семена), следует сразу выбрасывать, не пытаясь их реанимировать. Терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая объяснила, как из пищи в организм попадают самые опасные яды.Врач отметила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на легкие и печень. Особенно коварны продукты жизнедеятельности плесени - афлатоксины. Они не только перегружают иммунную систему человека, но и способны увеличивать воспаление."При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы", - предупредила гастроэнтеролог в Telegram.Среди возможных источников афлатоксинов врач назвала кофе и какао низкого качества, хлебобулочные изделия, зараженные плесенью, обсемененные семечки, орехи, бобы, залежавшийся сыр, и даже пакетированный чай (тот, который производят из низкопробного сырья).Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, какие продукты необходимо употреблять, чтобы снизить риск развития рака."Ягоды, такие как черника, малина и черная смородина, содержат антоцианы, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и воспаления. Чеснок и лук содержат соединения, которые могут помочь предотвратить развитие рака, особенно рака желудка и кишечника", - говорит Захарова.Захарова назвала еще 5 продуктов, которые полезны для профилактики рака:Зеленый чайЗеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и имеют антираковые свойства.КуркумаКуркума содержит куркумин, который имеет сильные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Он также может помочь снизить риск развития рака, особенно рака кишечника и рака молочной железы.МорепродуктыРыба, богатая омега-3 жирными кислотами, такими как лосось, сардины и треска, может помочь снизить воспаление и риск развития рака.Орехи и семенаОрехи и семена, такие как грецкий орех, миндаль, льняные семена и чиа, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут помочь защитить клетки от повреждений.Овсянка и цельнозерновые продуктыОвсянка и другие цельнозерновые продукты богаты пищевыми волокнами и антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск развития рака кишечника и сердца.

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