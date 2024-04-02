Терапевт Помойнецкая назвала опасные продукты, способные вызывать воспаление и рак
Врач отметила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на легкие и печень. Особенно коварны продукты жизнедеятельности плесени - афлатоксины. Они не только перегружают иммунную систему человека, но и способны увеличивать воспаление.
"При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы", - предупредила гастроэнтеролог в Telegram.
Среди возможных источников афлатоксинов врач назвала кофе и какао низкого качества, хлебобулочные изделия, зараженные плесенью, обсемененные семечки, орехи, бобы, залежавшийся сыр, и даже пакетированный чай (тот, который производят из низкопробного сырья).
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, какие продукты необходимо употреблять, чтобы снизить риск развития рака.
"Ягоды, такие как черника, малина и черная смородина, содержат антоцианы, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и воспаления. Чеснок и лук содержат соединения, которые могут помочь предотвратить развитие рака, особенно рака желудка и кишечника", - говорит Захарова.
Захарова назвала еще 5 продуктов, которые полезны для профилактики рака:
Зеленый чай
Зеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и имеют антираковые свойства.
Куркума
Куркума содержит куркумин, который имеет сильные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Он также может помочь снизить риск развития рака, особенно рака кишечника и рака молочной железы.
Морепродукты
Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, такими как лосось, сардины и треска, может помочь снизить воспаление и риск развития рака.
Орехи и семена
Орехи и семена, такие как грецкий орех, миндаль, льняные семена и чиа, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут помочь защитить клетки от повреждений.
Овсянка и цельнозерновые продукты
Овсянка и другие цельнозерновые продукты богаты пищевыми волокнами и антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск развития рака кишечника и сердца.
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