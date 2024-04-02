Скрытая причина болезни Альцгеймера могла быть обнаружена сто лет назад

Болезнь Альцгеймера обычно связана с накоплением скоплений и клубков белков в клетках головного мозга. Однако на протяжении более столетия скопления совершенно другого материала также были связаны с нейродегенеративным состоянием.Исследование, проведенное исследователями из Медицинской школы Стэнфордского университета, вернулось к наблюдениям за большими жировыми каплями, сделанным Алоисом Альцгеймером, когда он делал критические описания патологии на рубеже 20-го века. Исследование опубликовано в журнале Nature.На протяжении многих лет этим липидным отложениям не уделялось такого внимания, как другим биологическим изменениям, связанным с болезнью Альцгеймера, таким как связки бета-амилоида и тау-белков в мозгу людей с этим заболеванием. Новое исследование должно было изменить ситуацию.Ученые уже знают, что изменения в гене, который производит белок, переносящий жир, являются важным фактором риска развития болезни Альцгеймера. Различные формы белка, называемые аполипопротеином Е (АРОЕ), обладают разной эффективностью в способности перемещать жир в клетки и из них.Здесь исследователи более внимательно изучили различные типы APOE в клетках, синтезированных в лаборатории, и в образцах тканей людей, умерших от болезни Альцгеймера.Они хотели увидеть, как четыре варианта APOE, названные достаточно удобно от APOE1 до APOE4, изменили риск развития болезни Альцгеймера. Они заметили, что ген APOE4 связан с более высоким уровнем определенного фермента, который, в свою очередь, помогает жиру легче перемещаться.В другом эксперименте, когда амилоид добавляли к образцам тканей людей с вариантами гена APOE3 или APOE4, ненейрональные клетки мозга, называемые глией, накапливали больше жира. Исследователи полагают, что это может происходить и при болезни Альцгеймера, когда нейроны накапливают токсичные материалы, накапливаясь в поддерживающих глиальных клетках.Чтобы точно выяснить, что происходит, потребуется гораздо более тщательное исследование, но оно дает нам еще один путь для изучения, когда дело доходит до разработки методов лечения. Может ли быть какой-то способ остановить поток и накопление жира внутри клеток мозга?Каждое новое опубликованное исследование дает нам больше информации о болезни Альцгеймера, механизмах, лежащих в ее основе, и путях ее развития. Например, одно недавнее исследование изучало, как болезнь может обмануть иммунную систему.Конечно, остальные части нашего тела неразрывно связаны с мозгом, и ученые также расширили свои поиски ответов на рот и кишечник. Медленно, но верно мы работаем над созданием эффективных методов лечения.

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