Физическая активность, качество сна и психологическое здоровье взаимосвязаны

Исследование, проведенное междисциплинарной группой ученых из The University of Texas at Austin, предоставляет ценные данные о взаимосвязи между физической активностью, качеством сна и психологическим здоровьем.Это исследование, вероятно, является одним из наиболее надежных на сегодняшний день подтверждений этой связи, сообщается на портале Scientific Reports.Результаты исследования показали, что физическая активность имеет значительное влияние на архитектуру сна. Ученые обнаружили, что уровень физической активности коррелирует с изменениями в структуре сна, в частности, с продолжительностью различных стадий сна. Важно отметить, что эти эффекты были изучены в реальных условиях, а не только в лабораторных исследованиях.Одно из ключевых открытий заключается в том, что физическая активность увеличивает латентность быстрого сна - это время, необходимое для перехода в фазу быстрого сна. Это может указывать на то, что физическая активность помогает укрепить более глубокие стадии сна перед переходом в фазу быстрого сна, что имеет важное значение для психологического здоровья.Использование передовых технологий, таких как фотоплетизмография в сочетании с акселерометрами и амбулаторная оценка смартфона, позволило ученым собирать данные о сне, физической активности и настроении ежедневно в течение многомесячных периодов. Анализ этих данных (N = 82) подтвердил обратную зависимость между физической активностью и архитектурой сна: умеренная и высокая физическая активность были связаны с усилением медленного сна и снижением быстрого сна, что может способствовать лучшему психологическому самочувствию.Следует отметить, что снижение соотношения REM/NREM (быстрого/медленного сна) и увеличение латентности REM (время, необходимое для перехода в фазу быстрого сна) были связаны с улучшением самочувствия, включая увеличение энергии, снижение стресса и повышение воспринимаемой спокойности сна.Эти результаты подчеркивают важность регулярной физической активности не только для физического здоровья, но и для психологического благополучия. Физическая активность и качество сна играют ключевую роль в обеспечении полноценного отдыха и психического здоровья человека, и, по-видимому, эти факторы влияют на настроение независимо друг от друга.

