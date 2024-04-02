Гериатр Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи факторов долголетия

Врач-гериатр Кирилл Прощаев: образ жизни определяет склонность человека к долголетию на 75 процентов.Гериатр Прощаев заявил , что возможность стать долгожителем связана с влиянием широкого ряда факторов. Генетическая предрасположенность к долголетию ответственна лишь за четверть его случаев, то есть, во многом продолжительность жизни определяется вполне подконтрольными самому человеку условиями, подчеркнул эксперт.«Все факторы долголетия можно поделить на управляемые и неуправляемые. Неуправляемые – это генетические факторы. Замечено, что в семье, где живут долгожители, их дети тоже имеют высокий шанс стать долгожителями. Генетические факторы – это где-то 25% от общего комплекса факторов долголетия», - уточнил врач-гериатр.Что же именно позволяет стать долгожителем? Рассуждая об этом, Кирилл Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи ключевых факторов долголетия, которыми могут управлять сами люди. Вот они:Позитивное восприятие жизни;Интеллектуальная активность;Физическая активность;Сбалансированное питание;Качественный сон;Соблюдение правил безопасности;Профилактические обследования.Прощает подчеркнул, что особую роль в достижении долголетия играет готовность самого человека быть активным в любом возрасте – речь идет как о достаточной физической подвижности, так и социальной активности. Важно поддерживать интерес к жизни, а также общение с другие людьми, иметь хобби, чаще выходить из дома и путешествовать, выбираться на природу. Кроме того, необходимы положительные эмоции и способность сохранять умение радоваться – это эффективно снижает негативное воздействие стресса на психику и мозг.

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