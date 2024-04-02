Названы изменения образа жизни, которые помогут обратить старение вспять

Существует несколько способов замедлить, остановить или даже обратить вспять биологическое старение человека. И все эти методы научно обоснованы.Поддерживайте в норме мышцы. Сохранить плотность костей и мышечную массу помогают упражнения с отягощениями. Кроме того, мышцы даже регулируют уровень сахара в крови после еды, что часто с возрастом ухудшается. Каждые 10 лет после 30 лет мы теряем 5% мышц и 10% силы. Силовые упражнения позволят задержать или даже обратить вспять этот спад.Игнорируйте модные диеты. Большинству из нас было бы полезно употреблять меньше мяса и больше овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов. Существуют убедительные доказательства того, что поддержание здорового веса важно для долголетия, гораздо менее ясно, принесут ли пользу такие практики, как голодание или длительное ограничение калорий.Чистите зубы. Исследования показывают, что у людей с меньшим количеством кариеса и заболеваний дёсен бывает меньше сердечных приступов, чем у тех, кто имеет худшее состояние полости рта. Учёные полагают, что дело здесь в развитии хронического воспаления. Постоянная борьба с бактериями на зубах или дёснах является источником именно вялотекущего и длительного воспаления, поэтому чистота ваших зубов может быть связана с вашим общим состоянием здоровья.Высыпайтесь. Но не спите слишком много. Согласно исследованиям, оптимальная продолжительность сна -7?8 часов в сутки. Однако регулярный сон более 9 часов в сутки связан с более высоким риском смерти, чем 4 часа сна.Чаще носите солнцезащитные очки. Повреждение ультрафиолетом белков хрусталиков глаз может привести к катаракте. Также ультрафиолетовый свет может повредить светочувствительные клетки в задней части глаза, ускоряя развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна. И катаракта, и дегенерация жёлтого пятна повышают риск возникновения деменции.Всегда наносите на кожу солнцезащитный крем. Самый эффективный антивозрастной крем — это солнцезащитный. Ультрафиолетовый (УФ) свет, излучаемый Солнцем, не только вызывает рак кожи, но и ускоряет её старение. Ищите кремы с SPF 15 или выше, а также 4?5 звёздами для защиты от ультрафиолета класса А. Наносить этот крем нужно каждое утро, так как солнечные лучи могут повреждать кожу даже в пасмурные дни или через окно. Также имеет смысл принимать витамин D, который вырабатывается в организме при попадании ультрафиолетового света на кожу.Не тратьте деньги на различные добавки. Вместо этого лучше употреблять больше овощей, орехов и бобовых, много заниматься спортом, иметь постоянный режим сна. Исследования показывают, что многие распространённые добавки не оказывают никакого влияния на продолжительность жизни, а иногда даже вредят.Мойте руки. Мойте руки в течение 20 секунд и обязательно потирайте при этом между пальцами и под ногтями. Известно, что некоторые инфекционные заболевания имеют прямую связь с неинфекционными заболеваниями в более позднем возрасте. Начиная с вируса папилломы человека (ВПЧ), являющегося основной причиной рака шейки матки, и заканчивая цитомегаловирусом, который, по-видимому, ускоряет старение.Готовьтесь к тому, что в будущем появятся суперлекарства. Постарайтесь немного больше узнать о биологии старения. Уже сейчас есть препараты, которые, похоже, обладают антивозрастным эффектом: метформин (лекарство от диабета) или рапамицин (назначается для помощи пациентам, перенёсшим трансплантацию).

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