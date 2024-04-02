Гастроэнтеролог Федосьина: цвет языка меняется при болезнях сердца и других органов

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина сообщила, как может меняться внешний вид языка из-за различных заболеваний.Гастроэнтеролог Федосьина проинформировала в интервью, что цвет и состояние языка у человека является одним из индикаторов общего здоровья.«У здорового человека слизистая оболочка языка имеет бледно-розовый цвет, без налета, с ровной складкой посередине и хорошо выраженными сосочками. Изменение цвета может говорить о наличии различных заболеваний», - поделилась Екатерина Федосьина.Врач-гастроэнтеролог рассказала подробнее, как меняется цвет языка при болезнях сердца и других органов.Инфекционные заболевания: становится ярко-красным;Анемия: бледнее;Проблемы с желчным пузырем: приобретает желтый оттенок;Заболевания сердца: синеет;Заболевания легких: синеет.Федосьина добавила, что при осмотре языка также нужно обращать внимание на налет. Когда нет серьезных проблем со здоровьем, налет на языке бывает тонким, белесым и легко удаляемым при чистке. Уплотнение налета и интенсификация его цвета возможны при воспалении или в тех случаях, когда возникают негативные изменения в работе пищеварительного тракта.О чем говорит цвет налета на языке:Коричневый: могут присутствовать болезни легких и кишечника;Желтый: имеются застойные явления, проблемы с желчным пузыремТакже, предупредила специалист, сигналом о развитии некоторых нарушений и заболеваний может быть ощущение сухости в полости рта и на языке. Подобная сухость иногда означает, что человек подвержен риску возникновения сахарного диабета, обезвоживания, интоксикации, аутоиммунного заболевания.

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