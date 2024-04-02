О чем говорит головная боль в затылочной части

Причины боли в голове в затылочной части, отдающей в шею, в виски. Как оказать себе помощь, чем лечить, профилактика боли в затылке.Если болит в затылке и висках, это может говорить о:повышении артериального давления, что также сопровождается появлением «мушек» или помех перед глазами, болями в груди слева, головокружением;шейной мигрени – наиболее частом осложнении шейного остеохондроза. Здесь любое более или менее резкое запрокидывание головы приводит к потемнению в глазах, головокружению, тошноте, иногда – потере сознания;не осложненный ущемлением позвоночной артерии шейный остеохондроз проявляется болью в затылочной части головы и висках, а также в шее. Здесь движения шеей могут сопровождаться хрустом, а болевые ощущения – головокружением, ухудшением слуха, появлением «пелены» перед глазами, двоением в глазах;менингит тоже проявляется болью в висках и затылке. Кроме этого будет тошнота, рвота, повышается температура тела, отмечается светобоязнь.Боль в шее и затылке характерна:для шейного остеохондроза (он описан в предыдущем пункте);для спондилеза шейного отдела. Последний проявляется сильной болью, которая может даже не прекращаться. Усиливается такая боль при любых поворотах или наклонах головы. Чтобы найти положение, в котором удастся заснуть, нужны большие усилия;для воспалительных заболеваний области затылка и шеи: карбункула, фурункула. При этом при осмотре беспокоящих локализаций можно увидеть покраснение и припухлость, которые будут сильно болезненными и откуда (при их созревании) будет выделяться гной.Боли в затылочной части головы, распространяющиеся в область висков, темени и лба сразу, говорят о:головной боли напряжения: тогда они появляются после перенапряжения, сдавливают «обручем», без тошноты и рвоты;повышении внутричерепного давления: появляются без видимой причины, сопровождаются тошнотой, рвотой, светобоязнью, сонливостью;спазме сосудов полости черепа: сопровождается чувством тяжести в голове, усиливается при наклоне головы, имеет тупой, распирающий характер;повышении артериального давления. Здесь будут один или несколько дополнительных симптомов: боль в сердце, слабость, «мушки» перед глазами, тошнота.Если боль отдает в затылок, а ее «центром» является шея или плечи, это говорит о патологии мышц шеи:миозите. Боль обычно односторонняя, возникает при движении шеей вбок, распространяется на плечи и межлопаточную область. Провоцируют эту боль физические упражнения, в которых задействована шея, сквозняки и переохлаждение;миогелозе. Боль не только в шее и затылке, но и в плечах, при этом последними тяжело двигать, а при прощупывании все эти мышцы – шеи, плеч, лопаток – уплотнены. Возникает после стресса, физических нагрузок, длительного нахождения в неудобной позе.ПрочиеБоль, отдающая в затылок, которая сопровождается нарушением жевания, открывания рта, хрустом в области перед ухом, когда можно найти эту болезненную зону, говорит о патологии височно-нижнечелюстного сустава.Сильная, пульсирующая боль из шеи, отдающая в затылок, сопровождающаяся онемением, «мурашками» или повышенной чувствительностью кожи шеи и затылка, говорит о невралгии затылочного нерва. Она обычно односторонняя, усиливается при движениях шеей.Односторонние боли – в левом затылке или правом характерны для:шейного остеохондроза;шейной мигрени слева;миогиелоза правой трапециевидной или грудино-ключично-сосцевидной мышцы слева;невралгии левого затылочного нерва;спондилита;травмы левой затылочной области;раздражения симпатических нервных узлов слева;развития гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей на левой стороне затылка.Каких-то определенных диагнозов, когда возникают боли в правом затылке, нет, так же, как и для левого. Выше мы перечислили те заболевания, при которых затылочная боль будет односторонней.Возможная причина в зависимости от характеристики болиПульсирующая боль характерна для:повышения артериального давления;невралгии затылочного нерва;гормональных перестроек во время беременности, климакса, а также у подростков.Сильная боль характерна для:повышения внутричерепного давления;спазма артериальных сосудов;шейного спондилеза;невралгии затылочного нерва.Если боль описывается как резкая, скорее всего, при обследовании будет выявлен или осложненный шейный остеохондроз, или миогелоз шейного отдела, или невралгия затылочного нерва, или шейная мигрень.Алгоритм первой само- или взаимопомощи1. Измерить АД, если выше 140/99 – выпить препарат скорой помощи – Каптопрес (1/2 таблетки), назавтра обратиться к терапевту для подбора терапии.2. Можно выпить таблетку Ибупрофена или другого обезболивающего, на которое не отмечалось аллергии.3. Массаж – только плечей и только помощником: шею трогать нельзя, так как боль может быть вызвана патологиями, при которых шейный отдел позвоночника нестабилен (плохо фиксирован). В этом случае движения руками могут привести к еще большему нарушению баланса костных структур, в результате важные структуры могут ущемиться и привести к таким опасным нарушениям, как нарушение ритма дыхания, тонуса всех сосудов организма и нормального сердцебиения.4. Если кроме боли в голове в затылочной части слышен хруст при повороте шеей, или болевой синдром появился после травмы (особенно в машине или общественном транспорте), когда голова «мотнулась», нужно вызывать «Скорую».Или, если нет головокружения, не тошнит, нет потери сознания, вначале попросить члена семьи купить в аптеке воротник Шанца или другой ортез для подобного случая, и только потом обращаться к невропатологу. За время, пока фиксатор шеи еще не куплен, нужно, находясь в сидячем положении с опорой на спинку, не шевелить шеей. Ложиться до фиксации шейного отдела и консультации специалиста нельзя.5. В случаях, если боль стреляющая, усиливается при наклонах головы и движениях шеей, приложите к шее сухое тепло, отдохните в тихой комнате, попросите члена семьи помассировать мышцы вашей шеи.6. То же можно сделать в случае появления боли, сдавливающей голову «обручем».7. Если хруста при движении шеей не слышно, давление в норме, для облегчения боли можно выполнить такое упражнение:При работе за компьютером, читая книгу или смотря в смартфон, планшет выработайте у себя привычку каждые 20 минут убирать взгляд на 20 секунд и посмотреть вдаль. При коротких расстояниях цилиарные мышцы глаз сокращаются, быстро устают, вызывая головную боль и напряжение глаз. При взгляде вдаль — они расслабляются и отдыхают.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки