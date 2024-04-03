Онколог Щепеляев оценил влияние курятины на развитие рака и посоветовал есть её меньше

Онколог, иммунолог Даниил Щепеляев: курятина при частом употреблении может негативно воздействовать на организм. Онколог Щепеляев оценил влияние курятины на развитие рака«Частое употребление курицы может спровоцировать рак толстой или прямой кишки», - сказал Даниил Щепеляев.Медик добавил, что точная взаимосвязь между поеданием куриного мяса и возникновением рака пока установлена. Предположительно канцерогенное действие могут оказывать присутствующие в нем добавки. Специалист посоветовал есть меньше такого мяса.«Не стоит есть много курятины: как правило, она содержит большое количество гормонов», - порекомендовал врач-онколог.Щепеляев подчеркнул, что для поддержания хорошего здоровья важно придерживаться сбалансированного питания: не следует отдавать предпочтение ограниченному кругу продуктов. Врач обратил внимание на то, что злоупотребление продуктами животного происхождения – это в целом вредная привычка (особенно когда речь идет о продуктах глубокой промышленной переработки или массового производства). Разнообразное мясо – хороший источник белка, железа и многих других полезных элементов. Но употребляться оно должно строго умеренно.Онколог постулировал, что для профилактики колоректального рака важен достаточный прием клетчатки, поэтому повседневный рацион должен содержать разнообразные растительные продукты – овощи, зелень, бобовые, цельнозерновые крупы.

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