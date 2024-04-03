Врачи объяснили вред обезжиренного питания: «жир необходим для здоровья мозга и сердца»

Врачи предупредили, что питание, в котором нет нужного количества жиров, является вредным для человеческого организма.Многие люди боятся жира, считая его продуктом, из-за которого растет уровень холестерина и возникают болезни сердца. Но врачи предупреждают: слишком рьяно исключать жир из своего повседневного рациона нельзя. Строгое обезжиренное питание идет во вред, поскольку жир в определенном количестве физиологически необходим для осуществления нормальной работы организма наряду с белками и углеводами, констатируют эксперты.«Исключать жиры из рациона – полное безрассудство», - сказала по этому поводу кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова.Врач сообщила в Telegram, что в ежедневном меню должны присутствовать продукты, являющиеся полезным источником жира, в виде рыбы, льняного масла и других растительных масел, грецких орехов и разнообразных семян. Баранова подчеркнула, что многие процессы в организме не могут осуществляться должным образом без получения жира.«Жир поддерживает текучесть желчи, участвует в синтезе гормонов, оптимизирует обмен веществ», - объяснила медик.Врач обратила внимание на то, что к опасным видам жирной пищи относятся прежде всего продукты, содержащие трансжиры, в виде полуфабрикатов, фастфуда, маргарина, магазинной выпечки, промышленных десертов. Их постоянное присутствие в рационе тесно связано с подверженностью сердечно-сосудистым заболеваниям, злокачественным опухолям.В свою очередь, врач-кардиолог Ольга Бокерия заявила о вреде обезжиренного питания для головного мозга. По словам специалиста, нехватка в рационе полезных жиров (прежде всего, ненасыщенных жирных кислот омега-3) сопряжена с более высоким риском развития негативных возрастных патологий, таких как деменция и снижение когнитивных способностей.«Жиры высокого качества необходимы для здоровья мозга, сердца, сосудов», - постулировала врач.Другой эксперт, эндокринолог Зухра Павлова порекомендовала избегать покупок обезжиренных продуктов – особенно, если по своей природе они должны быть жирными. Она отметила, что из той же молочной продукции, которая обезжиривается производителем, организм не может усваивать нужный ему кальций. Кроме того, при обезжиривании продукты лишаются вкусовых свойств и для их усиления используются многочисленные добавки, употреблять которые совершенно нежелательно.

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