Чем полезен томатный сок для организма женщины и мужчины

Томатный сок — это не просто вкусный и питательный напиток, но и кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые нужны для поддержания женского и мужского здоровья. Врачи рассказали, почему стоит добавить томатный сок в свой рацион.С томатным соком, как с оливками: до него нужно дорасти. В детстве редко кто любит этот напиток, но с годами вкусы меняются, и многие внезапно открывают, что томатный сок очень вкусный. И очень полезный, добавляют врачи.Польза томатного сока для организма«Томатный сок богат витаминами A, C и K, а также содержит важные минералы, такие как калий и магний», — говорит врач Антон Слепых.Сок томатов также является хорошим источником антиоксидантов, включая ликопин — вещество, которое придает помидорам красный цвет. Исследования показывают, что ликопин может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака».Так, ученые Национального онкологического института в США связали употребление томатов у мужчин со снижением риска простаты. Ликопин замедляет рост и размножение раковых клеток, а также влияет на андрогенные гормоны, которые могут спровоцировать развитие рака простаты.Другое исследование обнаружило антимикробные свойства томатного сока за счет содержащихся в нем пептидов.«Томатный сок демонстрирует значительные антимикробные свойства в отношении Salmonella Typhi — патогена, который вызывает брюшной тиф», — говорится в научной работе.Достаточно сказать, что помидоры являются неотъемлемой частью средиземноморской диеты, которую врачи-диетологи считают самым здоровым типом питания. В странах Средиземноморья томаты употребляются в пищу в свежем виде, в виде соков, соусов или супов.«Регулярное употребление томатного сока может улучшить состояние кожи, укрепить сердечно-сосудистую систему и даже помочь в борьбе с хроническими заболеваниями благодаря антиоксидантному действию томатов», — подчеркивает Антон Слепых.Пить сок из помидоров советуют и стоматологи.«Витамины С, А, Е и К, а также калий, входящие в состав томатов, необходимы для здоровья зубов и десен, — говорит стоматолог Максим Обушенков. — А содержащийся в помидорах ликопин помогает защитить клетки полости рта от негативного воздействия свободных радикалов.Научные исследования свидетельствуют о том, что томатный сок обладает антибактериальными свойствами, снижает воспалительные процессы в полости рта».Томатный сок: вред«Если пить томатный сок в больших количествах или слишком часто, это негативно скажется на эмали зубов, так как этот напиток обладает высокой кислотностью», — предупреждает стоматолог Максим Обушенков.Кроме того, по словам врача, интенсивная окраска томатного сока приводит к пигментации зубов, особенно после профессиональной чистки и отбеливания.«Если очень хочется выпить томатного сока, не забудьте прополоскать рот после, чтобы уменьшить воздействие кислотности и пигментации на зубную эмаль и десны», — говорит эксперт.Ограничить употребление томатного сока из-за высокого содержания калия необходимо пациентам, у которых есть камни в почках или гиперкалиемия — повышенная концентрация калия в крови.«Также томатный сок может вызывать нежелательные реакции у людей с гастритом или язвой желудка из-за его кислотности», — предупреждает врач Антон Слепых.Какой томатный сок полезенЧтобы получить максимальную пользу от томатного сока, эксперты советуют выбирать только натуральный продукт. Для этого внимательно смотрите состав напитка.«Некоторые марки томатного сока содержат добавленный сахар, что увеличивает риск развития кариеса. Я рекомендую выбирать натуральные соки без добавления сахара», — подчеркивает стоматолог Максим Обушенков.Соль и консерванты в составе натурального продукта также быть не должны.«Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Идеальный вариант — это стопроцентно натуральный сок, без добавления соли, сахара и консервантов, — говорит врач Антон Слепых. — Также стоит отдавать предпочтение соку, который продают в стеклянных бутылках или картонных коробках, чтобы избежать возможного взаимодействия с пластиком».Сколько можно пить и в какое время суток«Большинство экспертов сходятся во мнении, что один-два стакана (250-500 мл) томатного сока в день будет достаточно, чтобы получить все его полезные свойства и при этом не навредить здоровью», — говорит Антон Слепых.По словам врача, томатный сок можно пить в любое время суток, однако для максимального эффекта Слепых рекомендует пить его по утрам.«Утренний прием томатного сока помогает активировать пищеварительную систему и обеспечивает организм важными витаминами и минералами для эффективного начала дня», — говорит эксперт.Можно пить томатный сок как до, так и после еды, но лучше всего — за 20-30 минут до приема пищи. Это поможет подготовить желудок к пищеварению и улучшить усвоение питательных веществ.«Разрешается пить томатный сок натощак, но при условии, что у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, таких как гастрит или язва», — предупреждает Антон Слепых.С какими продуктами не сочетается томатный сок«Избегайте запивать томатным соком крахмалистые продукты. Например, белый хлеб или картофель. Такое сочетание может замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт», — говорит Антон Слепых.Также врачи не рекомендуют смешивать томатный сок с молочными продуктами. Соли, которые содержатся в томатах, задерживают усвоение кальция, из-за чего он оседает на стенках сосудов и увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.«Чтобы максимально извлечь пользу из томатного сока и избежать возможных побочных эффектов, следуйте принципу умеренности и внимательно слушайте свой организм, — советует Антон Слепых. — Если вы хотите включить томатный сок в свой ежедневный рацион, начните с небольших порций. Следите за реакцией вашего организма и постепенно увеличивайте порции напитка. И помните, что лучший способ обеспечить свой организм всеми необходимыми питательными веществами — это разнообразное и сбалансированное питание».

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