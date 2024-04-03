Невролог Головчанская провела параллель между нехваткой магния и тревожностью

Невролог Надежда Головчанская. дефициты витаминов и микроэлементов могут провоцировать усиление тревожности, из-за которого снижается качество жизни.Невролог Головчанская сообщила, что сильная тревога вкупе с перепадами настроения и плохим сном может оказаться следствием того, что организму не хватает магния. Врач провела параллель между нехваткой магния и тревожностью в интервьюМедик отметила, что слишком низкий уровень магния может быть следствием внутренних патологий. Например, пищеварительных нарушений, ухудшающих усвоение этого микроэлемента из пищи (такой же эффект дает прием некоторых лекарств). Или заболеваний сердечнососудистой, эндокринной систем.«При многих состояниях и хронических патологиях потребность организма в магнии повышается, что провоцирует состояние его дефицита. Подобное возможно при беременности, на фоне тяжелых физических нагрузок, в условиях стресса или перенесенной тяжелой инфекции», - предупредила Надежда Головчанская.Кроме того, нехватку магния обуславливает несбалансированный рацион. Человек может употреблять недостаточно продуктов с магнием или же злоупотребляет продуктами и напитками, которые ухудшают его всасывание и те самым снижают уровень микроэлемента. Например, такое происходит, когда в большом количестве употребляются белковая или жирная пища, алкоголь, кофеин, кальцийсодержащие продукты.Головчанская добавила, что помимо усиления тревожности нехватка магния ведет к появлению спазмов, болей в спине, нарушений сна, повышенной усталости и падению работоспособности.

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