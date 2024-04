ETNT: диетологи назвали 10 фруктов для борьбы с воспалениями

Хотя воспаление является естественной реакцией иммунной системы, хроническое воспаление может привести к различным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, сахарный диабет 2 типа и рак. К счастью, многие фрукты обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить хроническое воспаление и снизить риск хронических заболеваний.Издание Eat This, Not That (ETNT) перечисляет 10 фруктов для снижения воспаления и улучшения общего здоровья.1. ЯгодыГолубика, клубника, малина и черника, богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые, как показали исследования, снижают воспаление в организме.2. АнанасСодержит бромелаин, фермент с мощными противовоспалительными свойствами, который помогает снизить отечность и синяки. Ананас также является хорошим источником витамина С (обеспечивает 48 миллиграмм на 100-граммовую порцию, по данным USDA), который может помочь укрепить ваш иммунитет.3. АвокадоБогат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, такими как витамин Е, которые, как показали исследования, способны снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца. Помогает регулировать уровень сахара в крови и способствовать чувству сытости, что делает их универсальным и питательным выбором фруктов.4. АпельсиныОтличный источник витамина С. Согласно исследованию 2015 года, прием всего 500 миллиграмм витамина С дважды в день может помочь снизить воспаление и укрепить ваш иммунитет.5. ПапайяСодержит фермент под названием папаин, который, по данным одного исследования, обладает противовоспалительными свойствами для улучшения пищеварения. Этот тропический фрукт также богат витамином С, бета-каротином и другими антиоксидантами, делая его ценным добавлением к противовоспалительной диете.6. ВишняБогата антиоксидантами, называемыми антоцианинами, которые, как показали исследования, способны снизить воспаление и могут помочь облегчить симптомы артрита и подагры. Помогает уменьшить мышечные боли, облегчить симптомы артрита и снизить уровень воспалительных маркеров в организме.7. ЯблокиЯблоки богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые, согласно обзору 2023 года, могут помочь снизить воспаление и улучшить пищеварение. Являются хорошим источником кверцетина, флавоноида с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Помогают снизить воспаление, защитить от болезней сердца и поддерживать функцию легких."8. КивиФантастический фрукт для борьбы с воспалением, поскольку его антиоксидантные свойства помогают оптимизировать иммунное здоровье. Киви богат витамином С, витамином Е и полифенолами, поддерживает иммунную функцию благодаря высокой плотности питательных веществ.9. АрбузСодержит мощный антиоксидант под названием лицопин. Согласно исследованию 2021 года, лицопин может помочь снизить воспаление, улучшить здоровье мозга и защитить от болезней сердца и рака.10. ВиноградВиноград, особенно красные и фиолетовые сорта, содержат ресвератрол, соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Употребление винограда или продуктов из него, таких, как сок или изюм, может помочь снизить воспаление, защитить от болезней сердца и поддержать здоровье мозга.

